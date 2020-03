La Audiencia Nacional apoya el protocolo de Interior contra el Covid en las cárceles

La Audiencia Nacional no está dispuesta a que los encarcelados por las principales causas de corrupción del país se acojan a la actual crisis sanitaria del coronavirus para salir de prisión. Si primero lo intentó el extesorer del PP Luis Bárcenas, ahora hace lo propio otro condenado en la trama Gürtel: el exconsejero madrileño Alberto López Viejo. En el caso de este último los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal tienen claro que debe permanecer en prisión y se remiten para ello a las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para frenar el contagio del coronavirus en las cárceles españolas.

De acuerdo con su auto, no existe riesgo real de contagio del Covid-19 en todos los centros penitenciarios del país debido a las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los magistrados declinan que exista inseguridad en la actualidad para internos y funcionarios y recuerdan que desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se han elaborado los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus. De esta forma tumban las principales alegaciones que las defensas de muchos condenados, entre los que se encuentra José Manuel Villarejo, formulan para lograr alternativas menos gravosas como son las comparecencias ante los juzgados o el control por pulsera telemática.

El auto de los magistrados, al que ha tenido acceso este diario, recalca que entre las medidas adoptadas en las prisiones se encuentra el aislamiento de los presos que dan positivo en coronavirus. Sin embargo, son muchos los reclusos que advierten que las cárceles se han convertido en un foco de contagio y que no se hace lo suficiente para evitar su propagación tanto entre internos como en funcionarios. La crisis se agravó la pasada semana tras el fallecimiento de la primera reclusa con coronavirus en la prisión de Estremera (Madrid), según informa El País. Además, según Instituciones Penitenciarias, 40 funcionarios de prisiones y tres internos han dado positivo en esta enfermedad.

No disminuye el riesgo de fuga

De este modo, la Sala de lo Penal tumba los alegatos del exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre en su pretensión de salir de prisión. A estos razonamientos hay que sumarle otro condicionante que, a juicio de los magistrados, impediría dejarle en libertad provisional y es el próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018. López Viejo fue condenado entonces a 31 años y nueve meses de prisión tras el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel. Se trató de una de las penas más elevadas impuestas por el tribunal que juzgó y acreditó la existencia de una caja 'b' en el Partido Popular, al que condenó como responsable a título lucrativo.

Aunque el expopular alega que ahora tendría más difícil que nunca fugarse por las medidas que entraron en vigor tras decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, los magistrados le responden que aunque no pueda escapar por tierra, sí podría hacerlo por aire. Es por ello que no pueden acordar medidas menos gravosas que la prisión para él como comparecencias en el juzgado o una pulsera telemática. En el primero de los casos porque estos están cerrados y únicamente atienden servicios esenciales y, en el segundo, porque "no es factible destinar efectivos policiales al control de cumplimiento de las nuevas prohibiciones y limitaciones deambulatorias que se establecieran".

También valoran su estado de salud y responden que el asma que padece no le convierte en una persona más expuesta a contraer la enfermedad. De nuevo apelan al protocolo de prevención de Interior y concluyen que las patología respiratoria que dice que padece supone un riesgo genérico que alcanza a toda la población, reclusa y no reclusa. Además, le afea que no haya aportado junto con su escrito de petición de excarcelación ningún informe o documental médica que acredite lo que plasma en su solicitud. De esta forma la Audiencia Nacional muestra cual está siendo la tónica general de actuación para los presos condenados o investigados por corrupción después de que también negara la salida del centro de Estremera a José Manuel Villarejo.