Los barones del PP amenazan con llevar a juicio los fondos como ha hecho Ayuso.

Los Ejecutivos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía, todos ellos gobernados por los 'populares', han avisado al Gobierno de Pedro Sánchez que están estudiando llevar a los tribunales el reparto "a dedo" de los fondos europeos, siguiendo así la senda marcada por la Comunidad de Madrid, que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por este motivo.

Así se han ido pronunciando los Gobiernos presididos por los 'barones' del PP a lo largo de este jueves después de que se conociera que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso presentara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria", por la concesión de nueve millones de euros de los Next Generation para la promoción del empleo a cuatro autonomías -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-.

En palabras del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, el Ejecutivo está distribuyendo, bajo su punta de vista, estos fondos a quienes "considera, sin procedimiento y con falta de transparencia".

Un ultimátum

En este contexto, la Xunta de Galicia ha anunciado que acudirá a los tribunales si el Ejecutivo de Sánchez no responde a su requerimiento por los fondos europeos -firmado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo- del que están a la espera de respuesta. Si esta no llega o es "negativa", Galicia seguirá los pasos de Madrid e irá a la justicia. En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que no descarta llevar al Gobierno a los tribunales por el reparto "ideológico y de afinidad" de estos fondos. Así, este jueves la Junta de Castilla y León ha enviado un requerimiento previo a la vía judicial para exigir al Gobierno central un reparto "homogéneo" de los mismos.

Al respecto, también ha terciado en este asunto la portavoz del Ejecutivo de la Región de Murcia, asegurando que la Comunidad continuará con "acciones legales y denuncias públicas" por el "reparto a dedo" que está efectuando el Gobierno central. Así, ha insistido en que la intención de la Unión Europea es que los fondos lleguen a todas las regiones para salir de esta crisis en esta pandemia a la que nos ha derivado el Covid-19". Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este mismo jueves que su Gobierno no descarta acudir a los tribunales si se produce un "menoscabo" en los recursos para Andalucía en el reparto que el Ejecutivo nacional haga de los fondos para la recuperación procedentes de la Unión Europea.

Varias CCAA del PSOE critican a Ayuso

En el lado contrario se han situado varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como es el caso de Extremadura o Baleares. Es más, estos Ejecutivos regionales han cargado contra la "judicialización" del reparto de estos fondos europeos. Es el caso, por ejemplo, de la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, que ha lamentado que Díaz Ayuso opte por "judicializar" el reparto de los fondos europeos entre las Comunidades Autónomas.

"Si la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que judicializar es la mejor manera, yo pienso que no. Yo pienso que la mejor manera es la negociación y, sobre todo, tener proyectos claros en los que quieres aplicar estos fondos", ha destacado Armengol. También el presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado "mucho" que el Gobierno de Madrid lleve a los tribunales al Ejecutivo central por el reparto de fondos europeos, sobre lo cual ha apuntado que esa no es la España en la que cree.

Lambán pasa la pelota al Gobierno

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado, sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo central "tendrá una explicación para esa decisión", aunque ha calificado de "partidista" la decisión de Ayuso."Estoy convencido de que el Gobierno tendrá una explicación para esa decisión y que esa explicación nos será suministrada a toda la opinión pública lo antes posible" y "nos servirá a todos para saber qué ha ocurrido", ha precisado el jefe del Ejecutivo aragonés.