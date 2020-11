Bildu advierte que será más "exigente" con Sánchez tras su apoyo a los PGE

EH Bildu pondrá 'mano dura' a Pedro Sánchez. El partido ha avisado de que serán exigentes con el Gobierno para que se produzcan avances sociales y económicos en esta legislatura, toda vez que su apoyo a los Presupuestos de 2021 supone también abrir una nueva etapa que requerirá de "políticas históricas para soluciones históricas". La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha intervenido en el Pleno del Congreso para defender el apoyo de su formación a las cuentas de 2021 que serán aprobadas previsiblemente este jueves en la Cámara Baja y ha afirmado que "haremos valer nuestro voto en este camino" en el que ya hay Legislatura.

"Ahora seremos mucho más exigentes con el Gobierno y no tengan ninguna duda", ha dicho tras felicitarse porque gracias a la izquierda vasca y catalana "las derechas ya no forman parte de la ecuación política". Aizpurua ha señalado que Bildu no quiere destruir nada sino construir desde la "solidaridad de clase" y ha pedido a la derecha que "asuman la nueva realidad, se adapten y respeten la democracia". La diputada de EH Bildu ha valorado que el pacto con el Gobierno de coalición de cara a las cuentas del próximo año abra una nueva etapa. "Se han dado pequeños pasos y vendrán más y más amplios...Hoy comienza una nueva etapa" ha dicho Aizpurua que ha agradecido al PNV, que pese a tener agendas diferentes hayan conseguido compartir mejoras para el pueblo y la vida de los vascos.

"A los compañeros por hacer que vascos y catalanes avancemos más unidos y más fuertes que nunca", ha dicho tras recordar que "este Gobierno quería y necesitaba presupuestos para avanzar y nosotros se lo hemos ofrecido". La diputada abertzale ha señalado que hace un año anunciaron que Bildu permitiría la investidura y la conformación del Gobierno de coalición "para abrir una ventana de oportunidad y avanzar en derechos laborales, en la plurinacionalidad del Estado impulsando el diálogo para solucionar el conflicto entre Euskadi y el Estado y para transitar hacia una política penitenciaria avanzando en la normalización". "Podemos decir que aunque tímidos e insuficientes se han dado pasos en estos tres objetivos y podemos afirmar que la aprobación de estos presupuestos mantienen la puerta abierta a seguir avanzando más rápido y de manera más profunda".