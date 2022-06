Bolaños se reúne con el papa Francisco: "Comparte los valores del Gobierno". 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado este lunes a la Santa Sede, donde ha mantenido un encuentro "inspirador" con el Papa Francisco y en el que ha puesto de relieve la "complicidad" de su Pontificado con los valores con los que trabaja el Gobierno de España. "He podido comprobar cómo nos inspiran los mismos valores: el valor del diálogo, el valor de la solidaridad, el valor de ayudar a las personas con más dificultades, a los que están en peor situación en el mundo. Esos valores del diálogo, la solidaridad y el trabajo por las personas que tienen más dificultades y que son los más desfavorecidos, esos valores que el Papa Francisco, que Su Santidad me trasladaba, son valores que inspiran al Gobierno de España.

Ahí ha habido una cercanía, una complicidad", ha asegurado. Así, el político español ha explicado que ha trasladado la voluntad del Gobierno de España de continuar en la senda del diálogo con la Iglesia católica española. "Nuestra voluntad es trabajar siempre con diálogo con la Iglesia católica para resolver los asuntos de interés común y ya lo hemos demostrado con algunos acuerdos en recientes fechas", ha puntualizado.

También ha aprovechado para reiterar la invitación a viajar a España cuando su agenda se lo permita. "A mí lo que más me ha impresionado es que se trata de un hombre bueno. Y cuando el mundo lo gobiernan las personas buenas nos va mejor a todos. Es un hombre cálido, es un hombre cariñoso, es un hombre que se preocupa por los que sufren y desde luego eso es inspirador para cualquier miembro del Gobierno y para cualquier persona que tenga una responsabilidad pública de adoptar medidas, de adoptar medidas que mejoren la vida de los que tienen más dificultades, algo que nosotros en el Gobierno de España hacemos prácticamente cada semana", ha recalcado Bolaños.

Además, ha trasladado al Pontífice las políticas de acogida y el "esfuerzo colosal" que está haciendo España "para recibir refugiados que huyen de la guerra de Ucrania". "Esa política de acoger a los que salen huyendo de la guerra creo que es una política verdaderamente solidaria como a Su Santidad le gusta", ha asegurado el político español tras recordar que ya se ha acogido a más de 120.000 ucranianos a los que se les va a "dar una segunda oportunidad". "Pese a la lejanía geográfica entre Ucrania y España somos el quinto país de la UE que más ucranianos ha recibido", ha reivindicado.

Colaboración de la Iglesia ante los abusos

En relación a los abusos sexuales en la Iglesia, Bolaños ha señalado que para el Papa lo esencial es la protección a las víctimas y ha explicado que para el Gobierno es importante que la Iglesia colabore en la comisión que lidera el Defensor del Pueblo. "Nosotros hemos iniciado una vía de trabajo para que se puedan esclarecer los hechos, creo que es muy importante que la Iglesia católica colabore en esa comisión porque es en beneficio de la propia Iglesia católica, la Iglesia ha de ser consciente de la importancia de esclarecer los hechos, poner los medios para que no se repitan en el futuro y conseguir dar cariño y protección a las víctimas", ha subrayado.

Por otro lado, ante los rumores de renuncia, el ministro ha asegurado que el Pontífice está "absolutamente en forma para seguir con su pontificado" a pesar de los dolores que arrastra en la rodilla derecha a causa de una lesión en el ligamento que le ha obligado a usar silla de ruedas, pero de la que, según le ha revelado el propio Francisco, ya "se está recuperando a buen ritmo". "Me ha dicho que se está recuperando de la lesión de rodilla que tiene y que está contento porque se está recuperando a buen ritmo. Y por supuesto le he deseado que se recupere cuanto antes de manera completa; le he visto muy animado, le he visto absolutamente comprometido con la labor que hace como Papa", ha señalado Bolaños a la salida de la reunión en el Palacio Apostólico del Vaticano. Desde la embajada española ante la Santa Sede, Bolaños ha asegurado también que el Papa es "una figura que trasciende la Iglesia católica, que trasciende las fronteras" y que su papado "está acercando la Iglesia católica al pueblo".

Plátanos de La Palma de obsequio

El Papa se ha reunido en el Palacio Apostólico del Vaticano con Bolaños durante 50 minutos. Entre los obsequios que el político español ha regalado al Papa, había plátanos cultivados en la isla de La Palma como gesto de reconocimiento ante el Papa del comportamiento ejemplar y solidario del pueblo palmero durante la erupción del volcán. Además, Bolaños ha regalado al Pontífice otros productos del campo español, como azafrán de Villafranca de los Caballeros (Denominación de origen La Mancha) y dos botellas de aceite de oliva de dos cooperativas de Jaén.

También le ha hecho entrega de una copia iluminada de un extracto de las Cantigas de Santa María, que son canciones dedicadas a la virgen y realizadas en el escritorio del Rey Alfonso X, a quien se le atribuye el impulso de la Escuela de Traductores de Toledo, expresión de la convivencia de las tres religiones monoteístas, según informa el Ejecutivo. La reproducción ha sido realizada por alumnos de la Escuela Taller de Encuadernación Artística de Patrimonio Nacional, creada para la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas.