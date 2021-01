C-LM se suma a Madrid y baraja pedir una declaración de zona catastrófica

El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá un proceso para recabar información entre los empresarios, sindicatos, tercer sector, ayuntamientos y diputaciones respecto a los daños provocados por la borrasca Filomena y, en función de los datos, se planteará la posibilidad de solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Así se ha pronunciado este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la petición del PP de solicitar dicha declaración.

Hernando ha explicado que, en función de los "datos objetivos" recabados, se planteará o no la posibilidad de remitir esa información al Ministerio de Interior, que es quien dictamina si es factible o no la declaración de zona catastrófica. Y ha añadido: "La declaración en sí no es lo importante, sino el determinar qué daños materiales se han producido para que pueda haber compensaciones a esas personas".

La Comunidad de Madrid ha planteado este fin de semana la posibilidad de solicitar la declaración de zona especialmente afectada por la borrasca Filomena al Gobierno, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respondió este lunes que antes de plantearse esta declaración deberán ser evaluados los daños, las causas y el alcance de los efectos del temporal.

Este martes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que apoyará a cualquier alcalde "de cualquier municipio y de cualquier signo político" que solicite la declaración de zona catastrófica, como ya se ha abierto también a hacerlo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Por otro lado, Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Administración General del Estado el envío de recursos para reforzar las labores de los equipos de emergencia en distintos municipios de Toledo, Guadalajara y Albacete, para hacer frente a las nevadas y las heladas que se están produciendo en la región.

En un comunicado de prensa, el Gobierno regional ha informado de que este martes se ha reunido el Comité Asesor del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam), para evaluar la situación actual en la región, que presenta "incidencias puntuales" tanto en la red de carreteras como en el suministro eléctrico.

El Gobierno regional ha solicitado también a la ciudadanía que extreme la precaución al salir a la calle o transitar por la carretera ante la aparición de placas de hielo debido a la bajada de temperaturas, que continuará en los próximos días.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han indicado a Efe que la Brigada de Infantería Mecanizada 'Guzmán el Bueno', que ha desplegado 122 militares y varios vehículos para realizar labores de limpieza, continúa despejando, a mano, la nieve y el hielo de las calles del Casco Histórico a las que no pueden acceder las máquinas quitanieves.