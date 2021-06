Calvo: "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles los indultos a los nueve condenados por el impulsar el 1-O en Catalunya frente a la amnistía, que considera que "no existe en ninguna democracia". "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

En cambio, sí ha defendido reformar el Código Penal en esta legislatura "porque hay tipos penales que hay que actualizar conforme a parámetros europeos", ha dicho, en referencia al delito de sedición. Calvo ha confiado en que, tras la excarcelación de los presos del 1-O, los políticos catalanes podrán trabajar junto al Gobierno por el interés general "desde la libertad de todos y sin que nadie tenga que renunciar" a sus ideas.

En ese contexto, ha asegurado que la reunión del presidente de la Genrealitat, Pere Aragonès, con el del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se celebrará en una fecha "inminente", como paso previo a la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. En esa reunión, prevé que ambos presidentes hablen de cooperación y de lealtad institucional, en sus palabras: "Nosotros somos también el gobierno de Catalunya. No hemos practicado la política de la negación de Catalunya".

Carles Puigdemont

Preguntada por la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que está en Bélgica y a quien reclama la justicia española, ha dicho que su caso es distinto del de quienes "se quedaron a asumir las consecuencias de sus actos". Sobre la decisión de la justicia europea de restaurar cautelarmente la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario, ha afirmado que su situación y la de los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín "está todavía sin terminar, en el sentido de que está sometida a una revisión".

Ve al PP en la "ultraderecha"

Preguntada por si el Gobierno del PSOE y Podemos actuaría igual que el del PP ante otro 1-O, ha dicho: "Esta pregunta la han contestado muy bien las urnas catalanas. El campo de la derecha prácticamente ha desaparecido, por lo menos en los partidos de corte nacional", frente a lo que ha destacado la victoria del PSC en los últimos comicios autonómicos.

Además, ha criticado la "irrealidad más absoluta" del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que ha lanzado un mensaje de derecha radical desde Madrid hacia el resto de España, en palabras de Calvo. "Si toda la propuesta que tiene es lo que dice la señora Ayuso cada día, creo que el PP ha sido arrastrado por la ultraderecha española", lo que considera un problema porque deja a la política nacional sin un partido de derechas conservador, a su entender.