Campo admite la preocupación por el caso Podemos y lamenta alguna crítica

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho este lunes que "claro que preocupa" la investigación a Podemos por presuntos delitos de malversación y administración desleal, pero ha pedido "confiar en la justicia" y dejarla actuar y "ver cómo avanzan" las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.

"Hay que dejar actuar a la justicia y ver cómo avanza la investigación, que es muy primaria en el sentido de que es muy reciente en el tiempo. Claro que preocupa, pero también hay que confiar en la justicia y los pasos que vaya dando se irán modulando y adoptando por quien corresponda las necesarias actuaciones", ha afirmado Campo en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El responsable de Justicia ha explicado que no conoce los detalles de la investigación, por lo que no sabe si hay materia para indagar, si bien ha remarcado que "hay que ser tremendamente respetuosos" con la actuación del magistrado instructor, que sí entiende que "hay motivos para unas primeras actuaciones", y luego "se irá viendo". En cuanto a la respuesta dada desde Podemos ante esta investigación, el ministro considera que el partido, como organización política, sí es respetuoso con el poder judicial, pero ha reconocido que "a nivel individual" ha escuchado comentarios de dirigentes que no comparte.

Eso sí, ha querido dejar claro que los miembros de Podemos "tienen libertad de expresión, que "no tiene por qué ser coincidente" con la suya. Por eso, ha recalcado que no comparte la opinión de que la investigación se trata de una operativa para descabalgarle del poder. "No lo comparto, evidentemente. Confío plena y ciegamente en el papel de la justicia", ha subrayado Campo, quien ha añadido que no es su "papel" reprochar al líder del partido morado, Pablo Iglesias, las opiniones vertidas por algunos dirigentes.