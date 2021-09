Casado exige reformar el CGPJ antes de renovarlo: "No nos fiamos de Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que su partido exige aprobar la reforma que pide para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar este órgano -integrado por jueces y otros juristas- al no fiarse del Gobierno de Pedro Sánchez porque "en tres ocasiones ha incumplido su palabra". En un desayuno informativo de Fórum Europa, Casado ha admitido que la reforma para que "los jueces elijan a los jueces" no puede ser retroactiva, que el actual proceso ya está abierto, pero ha señalado que si la modificación legal se acomete antes de pactar la renovación habrán "resuelto ese problema para siempre".

El líder de la oposición ha recalcado en su discurso que quien bloquea la renovación del CGPJ es el PSOE y el Gobierno, no el PP que no se ha movido de la que es, según Casado, su única exigencia: la despolitización de la Justicia. "No podemos aceptar esta campaña de propaganda y de desprestigio que están haciendo para controlar el único poder que no controlan", ha asegurado el líder de los populares, que se ha preguntado "por qué Pedro Sánchez quiere controlar a los jueces".

Preguntado sobre si el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, debe dimitir, como ha reclamado el Gobierno, ha asegurado que "a lo mejor tiene que dimitir el Gobierno o el grupo parlamentario socialista" porque es el que está bloqueando y se ha quedado sin "excusas" ya que en un mes y medio se puede acometer una reforma que -ha recalcado- pide la Unión Europea. Casado ha pedido un encuentro "de inmediato" con Sánchez: "Si él quiere que nos sentemos a decir cómo se modifica la ley de elección de los vocales del CGPJ, lo renovaremos"

El PSOE rechaza la propuesta de Casado: "Excusas y más excusas"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha rechazado este martes la propuesta que ha vuelto a plantear el líder del PP, Pablo Casado, de reformar ya la ley del Poder Judicial como condición para pactar después la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un nuevo sistema, en el que a parte de los vocales los elijan los jueces. "Excusas y más excusas", ha sentenciado el 'número tres' del PSOE en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que exige a los 'populares' que "abandonen la antipolítica, el filibusterismo institucional y cumplan con sus obligaciones".

Según el PSOE, la única vía que existe para renovar el CGPJ es que el PP cumpla con la legislación actual, que establece que la renovación de este órgano debe hacerse cada cinco años, y que los 20 vocales deben ser elegidos en el Parlamento por una mayoría de tres quintos --de ellos, ocho son juristas de reconocido prestigio y los 12, jueces o magistrados--. "Mire, señor Casado, no hay excusas para el incumplimiento de la legalidad y de la Constitución. ¿Dónde ha quedado su lealtad con el pacto de convivencia?", se ha preguntado Cerdán en su mensaje en las redes sociales.

El dirigente socialista ha respondido así a la última oferta que ha lanzado Casado, planteando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión "inmediata" para reformar el sistema de elección del CGPJ y, después, con el nuevo sistema, pactar la renovación de los vocales; un proceso que podría culminarse en mes y medio, según el líder del PP. Sin embargo, en el PSOE y el Gobierno no contemplan cambiar su postura y defienden que el sistema actual es el adecuado porque garantiza que sea la ciudadanía la que, a través de sus representantes en el Parlamento, elija a los miembros del Poder Judicial.