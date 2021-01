CyL pide el confinamiento domiciliario al Gobierno tras el récord de contagios

Castilla y León ha registrado este jueves 2.321 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, la cifra más alta de la pandemia, que representa 135 contagios más que ayer, lo que ha llevado a la Junta a pedir al Gobierno que se replantee su negativa al confinamiento domiciliario y lo autorice. Además se sumaron 11 fallecimientos, 10 de ellos contabilizados en los hospitales y 1 en residencias,

La tercera ola de coronavirus en la región deja los peores datos de contagios de toda la pandemia, algo preocupante para la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha destacado además la alta velocidad de contagio que se está produciendo ahora, lo que hace prever que esta tercera ola será peor que la primera y que la segunda.

Ante esta situación, el vicepresidente de la Junta Francisco Igea ha reclamado hoy al Ejecutivo central que se replantee la opción del confinamiento domiciliario porque "no es momento de hacer ningún otro cálculo" y es "razonable" pensar en esa posibilidad que puede ser necesaria "en muy pocos días" si la curva sigue subiendo como en las últimas jornadas. Este confinamiento que propone sería "breve" pero "intenso" para frenar los contagios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente ha anunciado que la Junta va a implementar nuevas medidas restrictivas, como "recomendar" a los ciudadanos que se queden en casa "salvo para ir al trabajo" y que eviten las reuniones con personas no convivientes.

"Vamos a ver hasta dónde podemos llegar legalmente", ha avanzado Igea, consciente de que el estado de alarma habilita ciertas medidas, pero reserva el confinamiento domiciliario para una decisión del Gobierno central. "No me gustaría exagerar, pero (esta ola) puede ser más dramática que la de marzo, con más mortalidad, si no la conseguimos parar", ha afirmado el vicepresidente, quien ha insistido en pedir a los ciudadanos que limiten sus salidas de casa "a lo esencial".

Igea ha incidido también en la necesidad de que los familiares eviten las visitas a las residencias de mayores hasta que se produzca la inmunización con las vacunas y ha adelantado que la situación se va a tornar "muy difícil" en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales, si como sociedad no se toma "en serio" la situación.