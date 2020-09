El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartado este viernes aplicar más restricciones en Cataluña para prevenir contagios de Covid-19 (más allá de las que ya hay aplicadas), y ha priorizado realizar cribajes poblacionales para detectar casos. En una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, Argimon ha alertado de que "en los próximos 15 días subirán un poco los indicadores", pero confía en mantenerlos estables y en tener una estabilidad asistencial en los hospitales, y ha descartado un estado de alarma en Cataluña.

"No tenemos que pensar en el confinamiento. Tenemos que pensar en cómo no confinarnos y en qué podemos hacer", ha afirmado el secretario de Salud Pública, que ha apostado por abrir mucho más la cultura -ha dicho- y regular el ocio nocturno. También ha explicado que seguirán haciendo cribajes poblacionales masivos y que los próximos municipios serán Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), aunque la decisión será consensuada con el departamento de Educación.

Respecto a la reducción de las cuarentenas, ha valorado que "lo más seguro son 14 días", aunque ha dicho que rebajarla a 10 días ayudaría a llevarla mejor, ya que el 50% de los contactos estrechos aseguran que no hacen la cuarentena de 14 días, ha explicado.

Pruebas PCR en las escuelas

Argimon ha aclarado que harán pruebas PCR a los compañeros de clase de un positivo en las unidades de diagnóstico que han activado en las escuelas, por lo que ha pedido a los padres que no lleven al menor a un Centro de Atención Primaria (CAP) para no saturarlos. También ha explicado que el uso de la mascarilla en las escuelas tendrá una "desescalada asimétrica" y que habrá sitios de Cataluña que se podrá quitar antes que en otros, dependiendo de la situación epidemiológica.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo a las Terres de l'Ebre (Tarragona) -que se mantiene con un riesgo de contagio bajo- y ha dicho que "si la situación continua evolucionando bien" los menores podrán dejar de llevar mascarilla en este territorio. Sobre los nuevos test de antígenos de diagnóstico rápido, ha valorado que son una herramienta útil en muchas circunstancias, entre ellas en las escuelas, pero que se deben hacer todavía distintas evaluaciones; y ha dicho que no hay un calendario cerrado, pero que esperan tenerlos "pronto".

Refuerzo de la atención primaria

Por otro lado, Argimon ha explicado que, desde el Institut Català de la Salut (ICS), han estado contratando personal "que se quedará y formará parte del nuevo modelo", aunque ha afirmado que la reforma en la atención primaria no debe venir únicamente por incremento de personal, sino por repensar los roles. En ese sentido, ha lamentado que la atención primaria no está teniendo descanso, a diferencia de los hospitales que, excepto el de Lleida, "no han podido descansar".