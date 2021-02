Vox vaticina que ERC y PSC llegarán a un pacto para formar gobierno en Cataluña. 

El futuro de Cataluña todavía no está escrito después de los resultados electorales. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que no hay "ninguna diferencia entre ERC y PSC" por lo que Vox confrontará a dos formaciones que, según el dirigente, "se acabarán poniendo de acuerdo". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha sostenido que los socialistas catalanes no son una "fuerza nacional" y ha señalado que cada vez es más "difícil de distinguir" a la que antes era una "izquierda más sensata" de la "izquierda separatista".

Así, preguntado sobre qué hará Vox si el candidato del PSC, Salvador Illa, se presenta a la investidura, Espinosa de los Monteros ha recordado que los socialistas y los soberanistas catalanes son "socios en el gobierno central" y ha dejado claro que su partido es la primera fuerza constitucionalista en el Parlament.

En esta línea, el portavoz parlamentario ha celebrado el "buen resultado" de los de Santiago Abascal en los comicios catalanes aunque ha reconocido que les "hubiera gustado" un número más "elevado" de escaños. "No nos satisface en absoluto, pero Vox es un partido cada vez más importante", ha afirmado. Según Espinosa de los Monteros, la irrupción de Vox en la Cámara catalana con 11 parlamentarios es la respuesta de "muchos catalanes" que "han comprendido" que su partido viene para quedarse y que tiene un "proyecto a largo plazo" basado en "convicciones profundas".

Así las cosas, el dirigente ha reconocido que Vox aspira a representar al cerca de millón de personas que respaldaron a Ciudadanos en las elecciones de 2017 y que esta vez decidieron no votar. Por último, Espinosa de los Monteros ha criticado a los "sociólogos de cabecera" que saben "mucho al día siguiente pero muy poco antes". "Me generan poco interés y confianza. Digo yo que la bajada de participación afecta a todos por igual. Tenemos un electorado ilusionado y esperanzado", ha zanjado.