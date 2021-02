Illa insiste en ser president aunque no detalla qué apoyos baraja para el Govern

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, contactará este lunes con todos los partidos, menos con Vox, para negociar su investidura y también "luchará" para que el PSC presida el Parlament, ya que afirma que es lo que corresponde puesto que es la lista más votada.

La dirección socialista ha analizado hoy su victoria en las elecciones catalanas de ayer domingo -ganaron en votos y empataron en escaños (33) con ERC-, que según Illa sitúa de nuevo al PSC en el "centro de gravedad de la política catalana" y avala su apuesta por "el diálogo y el reencuentro".

Aunque no ha detallado qué apoyos baraja para su eventual investidura, el exministro socialista ha asegurado que su candidatura no será un mero "simbolismo", sino que pretende ser un "gesto real" para abrir una nueva etapa en Cataluña que deje atrás el procés y reoriente las prioridades de gobierno. "Mi partido ha ganado las elecciones en Cataluña y me corresponde presentar candidatura y formar Govern, y eso es lo que haré", ha sostenido.

Al ser preguntado por si teme que la futura presidencia del Parlament opte por proponer a otro candidato que tenga los apoyos mejor atados para ser investido, como por ejemplo Pere Aragonès (ERC), que quedó segundo, si pone de acuerdo a todas las fuerzas independentistas, ha pedido "ir por pasos". En este sentido, ha recordado que aún no está decidido quién presidirá la cámara catalana y ha reivindicado que "alguna cosa tendrá que decir" el PSC al respecto, dado que es la formación con "más apoyo popular".

"Abriremos conversaciones con todos los grupos, usaremos nuestra voz y, con un espíritu constructivo, iremos perfilando a qué personas tenemos que proponer para las diferentes responsabilidades, en función también de cómo avancen las negociaciones", ha expuesto.

Junto a Illa, en la sede del PSC han estado este lunes el líder del partido, Miquel Iceta; la número dos de los socialistas en el Parlament, Eva Granados; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; el líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni; y el secretario de coordinación territorial, José Luis Jimeno.