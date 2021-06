La Generalitat advierte que no descarta otro referéndum por la vía unilateral

El vicepresidente del Gobierno catalán, Jordi Puigneró, ha asegurado que la vía unilateral "no es la primera opción" pero que su partido "no la descarta" y que ya demostraron el 1-O que esa opción "es posible", a la vez que asegura que será difícil salir del conflicto si no se soluciona el problema de Puigdemont. En una entrevista en La Vanguardia, Puigneró (JxCat) ha dicho que, si intentan llegar a un acuerdo y el Gobierno no se mueve, no descartan la posibilidad de repetir otro referéndum unilateral.

Sobre el papel del "Consell per la República" ha explicado que no tenía ninguna intención de tutelar al Govern y menos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero que formará parte de la estrategia que decide hacia dónde va el proceso independentista en los próximos años. Puigneró ha afirmado que nunca se han opuesto a los indultos aunque ha pedido que no "se juegue con ellos" y ha asegurado que será bueno para los presos, pero que no resuelve el conflicto entre Cataluña y España.

Para el vicepresidente, la única manera de resolverlo es "reconocer que Cataluña es un sujeto político, acabar con la represión, y la amnistía, que resuelve también el exilio, 3.000 casos que están en los tribunales, la represión del Tribunal de Cuentas... y en este proceso, Puigdemont no es el problema, es la solución".

Por ello, ha asegurado que si no se soluciona el problema del "exilio" será "muy difícil que podamos llegar a una solución global del conflicto" porque, subraya, "siempre tendremos a un presidente legítimo en el exilio y eso queremos solucionarlo". Ha reiterado que, teniendo "presos políticos es difícil llegar a buen puerto", y que si la solución se quiere plantear vía reforma del Código Penal, "que nos la enseñen": "Esto empieza a ser lo del espíritu santo, del que todo el mundo habla pero nadie lo ha visto", ha añadido.

Según Puigneró, una vez que el presidente de la Generalitat haya hablado con el del Gobierno, "abriremos puertas de diálogo por mi parte y de Jordi Sánchez con el PSOE, siempre que pueda salir de la cárcel". Sobre la recogida de firmas del Partido Popular contra los indultos, ha manifestado su esperanza de que "algún día el PP recoja firmas para una propuesta a favor de Cataluña, no siempre en contra".

El también conseller de Políticas Digitales y Territorio, ha dicho que el Aeropuerto de El Prat debe de estar preparado para la economía del siglo XXI, aunque ha insistido en que su ampliación debe de ser compatible con una solución medioambiental.