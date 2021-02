Illa niega haberse vacunado: "Contra Illa vale todo, incluso la calumnia".

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha negado este jueves haberse vacunado contra el coronavirus, y cree que las críticas por no haberse hecho un test de antígenos antes de participar en el debate electoral de TV3 obedece a que "contra Illa vale todo, incluso la calumnia".

En el debate de candidatos de 'La Sexta', ha explicado que no se hizo el test de antígenos porque siguió los protocolos que recomiendan las autoridades sanitarias, que recogen que solo debe hacerse si se tienen síntomas o si uno es contacto estrecho de un contagiado. "Este episodio ilustra que si hasta ahora estábamos en un 'todos contra Illa', ahora es un 'contra Illa vale todo, incluso la calumnia", ha sostenido Illa, que ha asegurado que la ejemplaridad pasa por no tener privilegios.

Todo ello después de que la candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, le haya reprochado su actitud pese a haber sido ministro de Sanidad, que ha destacado que "no cumplir los protocolos es una irresponsabilidad". "Por nuestra seguridad, le pediría que se pusiera mascarilla. Le he traído una. Si no lo hace debería abandonar el plató", ha afirmado.

El cabeza de lista de Cs a los comicios, Carlos Carrizosa, también ha pedido a Illa que se pusiera la mascarilla y que explique los motivos por los que decidió "no someterse a las mismas pruebas" a las que se sometieron el resto de candidatos. "Illa debe especificar si teme ser positivo, y no quiere explicitarlo con una prueba, o sabe que no es positivo porque ya se ha vacunado. Y debe ponerse una mascarilla", ha indicado.

Comparativa con los debates de Trump

El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que la discusión sobre la prueba de Illa le recuerda "a los primeros debates de Donald Trump, que tenía una posición parecida". "Trump no decía si se la hacía o no se la hacía, y sigue sin decir toda la verdad", ha añadido el dirigente republicano.

Desde el PP, su candidato, Alejandro Fernández, ha acusado a Illa de "falta de ejemplaridad y falta de compañerismo", y ha asegurado que jamás se habría esperado eso de él. También ha lamentado que Illa, que fue el responsable de pedirle "sacrificios a la ciudadanía" como ministro de Sanidad, no haya correspondido.