Celaá amenaza otra vez con elecciones... y exige a Cs que no 'tapone' la investidura 

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reclamado este viernes a Ciudadanos, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no obstaculice la investidura y tenga una actitud constructiva dado que no hay otra alternativa a que gobierne el PSOE. Además, y con relación a la posible abstención de ERC, ha señalado que no les va a criticar por intentar desbloquear, pero que esta sería una decisión del partido independentista.

En cualquier caso, ha insistido en que la alternativa a que no se produzca una investidura de Pedro Sánchez es la repetición de las elecciones generales. Algo que, ha precisado, no quiere nadie.

En relación a la decisión del Tribunal Supremo de no permitir al líder de ERC, Oriol Junqueras, acceder a su acta de eurodiputado, Celaá ha considerado que esta situación "no debería" dificultar la negociación para la investidura. "Los caminos de la política y la justicia no deberían cruzarse en este sentido", ha considerado.

El tribunal que juzga el procés denegaba la petición del exvicepresidente Oriol Junqueras de salir de prisión el 17 de junio para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central como eurodiputado electo, porque su desplazamiento posterior a Bruselas pondría en un "irreversible peligro" el proceso penal. La Sala señala en un auto que "acaba de iniciar la fase de deliberaciones" por lo que deniega la solicitud de Junqueras y su posterior inmunidad que hubiera podido bloquear o retrasar la sentencia.

Para la portavoz del Gobierno en funciones, esta decisión del Supremo no debería afectar la posibilidad de que el PSOE e ERC lleguen a acuerdos que hagan posible la investidura de Sánchez.

"La vía política la necesitamos todos"

En opinión de Celaá, el que la vía de la discusión política siga abierta es necesaria para todos los partidos con representación parlamentaria: "La política la necesitamos todos, no solamente el PSOE; el PP, Cs, la necesita también ERC y por tanto, abrir caminos en política es lo único que nos va a llevar a dialogar y poder razonablemente encontrar caminos de soluciones", ha asegurado.

Por ello, ha considerado que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que provoca "mucha mezcla de emociones", debería "ser situada por las personas afectadas en su terreno", que es el de la justicia, y no el de la política.