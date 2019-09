Cifuentes arremete contra todos y dice que su dimisión fue planificada por el PP

La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes ha dicho este lunes que todo lo que condujo a su dimisión hace año y medio "se planificó en un despacho y se ejecutó con precisión matemática" y ha culpado de ello a políticos del PP y a "algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad que no recibió". "Hubo también un componente de venganza en personas que me la tenían jurada desde que empecé a levantar alfombras", ha denunciado la que fuera presidenta madrileña desde 2015 a 2018, que ha recordado además que a la oposición también le "venía muy bien" desgastarla.

En una entrevista en Telecinco, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que en su "linchamiento" se produjo una "tormenta perfecta" en la confluyeron diferentes intereses de distintas personas que la veían como la causa de sus problemas y decidieron "quitarla de enmedio", entre ellas empresarios que "no vieron cubiertas sus expectativas económicas" y políticos del PP a los que "les vino de miedo" su dimisión en un momento en el que algunos en su partido la veían como la sucesora de Mariano Rajoy.

"En el PP lo sabe todo el mundo, en esos años no tuve nada que ver con la gestión económica ni con la gestión de sus campañas electorales... ni con nada de nada", ha asegurado la expresidenta del partido. En concreto, ha explicado que declarará por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que se realizó cuando ella era vicepresidenta de la Cámara. Cifuentes ha defendido que, como aseguró en sede parlamentaria en la comisión de corrupción, en todas las mesas de contratación en las que estuvo se atendió "al cien por cien de los requisitos técnicos", que no modificó "ni una sola copa" y que tampoco participó en "la elaboración de los pliegos".

Pese a que ahora la decisión la tomara el juez, la exdirigente regional ha sostenido que en España el término imputación "ha perdido completamente su sentido" porque cuando se produce ya se está condenado tanto por los medios como socialmente.

"Ya eres culpable y ya luego no pasa nada si se te levanta la imputación. El sufrimiento entre medias en lo que se queda", ha manifestado. En este punto, ha indicado que ella va a dar "todas las explicaciones" que sea necesario y ha asegurado que su inocencia "en todas aquellas cosas" de las que le ha acusado "va a quedar clara".

Casado: "No todo vale en política"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha marcado este lunes distancias con los casos de corrupción que han afectado a su formación en los últimos años y ha avisado de que no va a tolerar que sus adversarios políticos le hagan responsable de lo que "pasó hace décadas". Es más, ha dicho que no va a admitir "carnés de identidad" por parte de otras formaciones porque "no todo vale en política".

Casado ha lanzado este aviso en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, organizada por el Fórum Europa, justo cuando esta misma semana una veintena de testigos e imputados abrirán la ronda de declaraciones de la trama Púnica. Más adelante tendrán lugar las declaraciones de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

El líder del PP -que ha abierto su intervención acordándose de la familia del pequeño Gabriel ante el inicio del juicio-- ha recalcado que Moreno llegó a la Junta de Andalucía para "abrir puertas y ventanas". "Quiero aprovechar, después de estas semanas, para decir que comparto ese objetivo. En el PP no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar y no vamos a tolerar que nadie no haga lo que tenga que hacer", ha proclamado.

Dicho esto, ha lanzado un mensaje contra los partidos que culpan a la actual dirección del PP y ha dicho que no va a permitir que los adversarios políticos intenten hacerles "responsables de lo que pasó hace décadas". A su entender "no todo vale en política" y "no admiten ni recetas ni carnés de honestidad por parte de otros partidos".