El CIS mantiene en cabeza a Moreno y 'salva' a la izquierda de los socialistas.

El último flash de estimación de voto de cara a las elecciones autonómicas andaluzas, que se celebrarán el próximo domingo, mantiene las expectativas del Partido Popular, que recibiría un respaldo de entre el 35,2% y 38,4% de los electores, elevando la horquilla con respecto a la encuesta de mayo, que daba a los 'populares' el 35,6% de apoyo y entre 46 y 49 escaños. El ligero incremento del PP se debería a un pequeño descenso de Vox, que obtendría el respaldo de entre el 13,6% y el 15,8% del electorado. El PSOE mantiene su tendencia y lograría entre el 23,8% y el 26,6% de los votos de los electores, pero el organismo que preside Félix Tezanos dispara a los dos partidos a la izquierda de los socialistas, Por Andalucía y Adelante Andalucía, con mayor respaldo que en la encuesta anterior.

Moreno Bonilla sigue manteniendo un margen de más de diez puntos porcentuales con respecto al socialista Juan Espadas, que obtendría un resultado peor que el de Susana Díaz hace cuatro años. El presidente actual cuenta con un apoyo arrollador y el 43% de los encuestados cree que debe ser el próximo presidente de Andalucía, frente al resto de candidatos. Bonilla cimenta su base electoral con el apoyo de colectivos transversales como jubilados, estudiantes, trabajo doméstico no remunerado y parados, que le auparían a reeditar la presidencia de la Junta de Andalucía, aunque de una cuarta parte de los estudiantes y parados no tienen decidido su voto. El buen resultado que apunta el CIS incluso le valdría al 'popular' para no tener que contar con Vox.

La formación que lidera Macarena Olona en Andalucía se haría con el respaldo de cuatro de cada diez policías y militares que votarán el próximo domingo, además de sumar un apoyo mayoritario entre los operadores industriales y convertirse en la segunda opción (13%) de los agricultores y ganaderos, entre quienes el PP se sitúa como en la opción mayoritaria (31,2%). El CIS muestra cómo Vox cuenta con una intensa base de votantes entre todos aquellos que confiesan practicar la religión católica, que también optan por Ciudadanos a la hora de votar.

La gran novedad de la encuesta se encuentra a la izquierda del PSOE, empeñada en movilizar a sus electorados. El CIS aumenta la intención de voto de Por Andalucía, la coalición de izquierdas liderada por Inma Nieto (IU), que pese a ser la candidata menos conocida entre los votantes -sólo la conoce el 35% de los encuestados-, y ubica la estimación anterior (9,7%) cerca de su nuevo umbral mínimo, aspirando a conseguir un máximo del 11,4% de los votos. Misma situación le sucede a Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), que aspira a conseguir entre el 4,5% y el 5,9% de los votos cuando la encuesta anterior le otorgaba un 4,7%.

Ciudadanos seguiría luchando por entrar en el parlamento andaluz, según la encuesta, que les otorga entre un 3,3% y 4,5% de voto. El barómetro anterior otorgaba al partido de Juan Marín un escaño por Málaga y ponía en disputa otros dos en Granada y Sevilla. El último invitado a la fiesta, la candidatura provincial Jaén Merece Más, vinculada a la plataforma de la España Vaciada, se desinfla y apenas cosecharía un máximo del 0,3% de los votos.