Cisma en Murcia: el consejero de salud del PP se vacuna y Cs pide su dimisión

Un nuevo escándalo político relacionado con las vacunas contra el coronavirus. En este caso, la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, del Partido Popular, tras conocerse que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus junto a decenas de altos cargos y funcionarios de su departamento.

En su cuenta de Twitter, Martínez Vidal subraya que "el protocolo de vacunación es muy claro en la Región de Murcia. A los consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares". La portavoz del Ejecutivo y responsable del área de Empresa cree que "no es admisible" el comportamiento de su compañero en el Consejo de Gobierno y dice que "debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo".

La polémica en torno a la vacunación de Manuel Villegas y de su equipo en la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud se produjo horas antes de su comparecencia, a petición propia, ante el pleno del Parlamento regional prevista para las 10,00 horas de este miércoles para informar sobre la evolución de la pandemia en la Comunidad. Todos los partidos de la Cámara han pedido ya la dimisión del consejero, salvo el PP.

La estrategia del Ministerio de Sanidad establece que las primeras dosis de vacunación estarán dirigidas para los "grupos prioritarios", entre los que señaló a los residentes y personal en centros de mayores, al personal sanitario y sociosanitario (primera línea y otros) y a grandes dependientes no institucionalizados. Tras la polémica, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha censurado el comportamiento de Villegas al considerar "indignante" que haya "aprovechado su puesto" para vacunarse mientras "la región tiene la segunda incidencia acumulada más alta de España".

"Cs desconocía este escándalo y exigimos su dimisión. A los políticos nos toca dar ejemplo, no vergüenza", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz autonómica de Ciudadanos Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, quien ha subrayado que Villegas debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo. "El protocolo de vacunación es muy claro en la Región de Murcia. A los Consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares. Este comportamiento no es admisible", ha defendido la también responsable de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.