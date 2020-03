Las CCAA se alinean con Sánchez y acatan las medidas que Torra ve "insuficientes"

Tras la declaración del estado de alarma por el presidente Pedro Sánchez, las comunidades autónomas se han alineado con el Gobierno central.. aunque no sin ciertas críticas. Frente a la versión ofrecida por el Gobierno, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tildado de insuficientes las medidas del Ejecutivo para combatir el avance del coronavirus y ha asegurado que será la Generalitat quien tome la iniciativa a la hora de adoptar medidas frente a la emergencia sanitaria y su impacto económico. "La Constitución no es un fármaco contra el virus", ha advertido en una rueda de prensa.

Torra, según las mismas fuentes, ha vuelto a pedir a Sánchez que atienda las peticiones de confinamiento domiciliario total, ha reprochado que el Gobierno "aún no haya aprobado ningún plan de choque económico" y ha asegurado que, por responsabilidad, la Generalitat seguirá tomando las medidas que considere oportunas para garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía.

No en vano, fuentes del Govern aseguran que en el curso de la videoconferencia Torra ha trasladado a Sánchez su rechazo al decreto del estado de alarma porque considera que "solo sirve para recentralizar competencias y no para frenar la propagación del Covid-19". En línea con la queja que también ha trasladado el Lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, Torra ha lamentado que no se contase con la Generalitat catalana para elaborar las medidas que contiene el decreto aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario.

Frente a Torra, el Lehendakari, Iñigo Urkullu también ha mostrado algunas discrepancias que ha sabido resumir en apenas diez segundos. El líder vasco ha afirmado que cumplirá el decreto del Gobierno central para hacer frente al coronavirus, pero ha afirmado que es "innecesario" que el Estado asuma el mando de la Ertzaintza o de Osakidetza. Además, el lehendakari se ha vuelto a mostrar partidario de que la decisión que se adopte en la reunión que mantendrá este lunes con representantes de los partidos políticos vascos para evaluar una posible suspensión de la convocatoria electoral del 5-A, se tome "con garantías y de manera consensuada absolutamente".

Mira también Torra se enroca en la recentralización y Urkullu espera las razones de Sánchez

Madrid pide más ayuda y cierra peluquerías

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para urgir a Sánchez que suministre a su región material sanitario para y refuerzo en seguridad. En concreto, Díaz Ayuso ha solicitado respiradores invasivos, unidades de monitorización UCI, fungibles de intubación o EPIs, material valorado en 994 millones de euros pero que es "importante para salvar vidas".

La Comunidad de Madrid solo se ha salido en un punto de la hoja de ruta marcada por el Ejecutivo. Ayuso ha decretado el cierre de las peluquerías y barberías de la región para "proteger" a sus profesionales, que trabajan "piel con piel" con los clientes, en contra del criterio del Gobierno nacional, que ha optado por que estos establecimientos se mantengan abiertos durante el estado de alarma. Fuentes del Gobierno nacional explicaron que decidieron que este tipo de negocios podían permanecer abiertos por razones de higiene y por la intención de alterar solo lo mínimo posible la vida de la gente.

Entre las propuestas que los presidentes autonómicos le han trasladado a Sánchez figura la formulada por el dirigente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, sobre la creación de un grupo de trabajo paralelo entre las administraciones para empezar a abordar soluciones de cara a iniciar la recuperación económica, social y del empleo una vez pase la alerta sanitaria y el estado de alarma decretado para todo el país.

Coincidiendo con la celebración de la videoconferencia, el Partido Popular difundía un vídeo en redes sociales con mensajes del líder de la formación, Pablo Casado, y los presidentes autonómicos, apelando a la responsabilidad ciudadana para vencer al coronavirus y lanzando un mensaje de ánimo: "Este gran reto lo vamos a superar". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, que se disponía a comparecer ante los medios de comunicación al término de la videoconferencia, expresó en el encuentro su lealtad con el Gobierno y pidió "que se precisen cuestiones técnicas" del decreto del estado de alarma para poder aplicar lo de una manera "más eficaz", informan fuentes de su equipo.

Las 200 medidas de Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este domingo a Pedro Sánchez, en la reunión por videoconferencia, un total de 22 medidas para "minimizar" las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19. Así lo ha señalado el propio Moreno en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo minutos después de concluir la videoconferencia, en la que ha asegurado que "vamos a poner a prueba la fortaleza de nuestra economía y debemos poner en marcha medidas que nos permitan minimizar sus consecuencias", para lo que ha planteado 22 propuestas con las que "lograr reducir los efectos económicos que, desgraciadamente, va a tener el virus".

Moreno ha propuesto "una necesaria flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit', ya que "si no cambia la regla de gasto no podemos ampliar la capacidad económica para hacer frente a gastos en esta crisis" y que los gastos públicos vinculados a esta crisis "no computen" a efectos del déficit público porque "no podemos escatimar recursos para garantizar la atención sanitaria y la seguridad".