Los ciudadanos sin patologías podrán retomar el contacto social en la fase 1

Contacto social limitado en la fase 1 a quienes no tengan patologías previas, reapertura de playas en la fase 3 y fronteras cerradas por el momento hasta llegar a acuerdos con los socios de la UE. Estos son algunos de los detalles del plan de desescalada anunciado por el Gobierno este martes, y que marcan varias líneas que no han sido aclaradas por el presidente, Pedro Sánchez, en la comparecencia donde ha anunciado esta estrategia. La más importante es la de retomar las reuniones sociales solo entre personas que no tengan hipertensión, diabetes o alguna enfermedad que les pueda poner en riesgo. Y que supone una prohibición más para las familias, que podrán verse en las terrazas reducidas de los bares pero no podrán visitarse si viven en casas distintas.

Este Plan para la Transición hacia la nueva normalidad está definido por varios criterios que Moncloa ha aclarado durante la tarde del martes. Una de ellas es que habrá muchas más limitaciones para ver a los mayores, debido a que el Ejecutivo no quiere que ni ellos ni quienes tengan patologías se enfrenten a riesgos sobrevenidos.