Sánchez cita de nuevo a los presidentes autonómicos a una videoconferencia

Nuevo cónclave telemático. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a reunirse por videoconferencia con los presidentes autonómicos el próximo sábado por la mañana para abordar la crisis del coronavirus, según ha informado Moncloa y recoge Efe.

La reunión, que comenzará a las 10 de la mañana, servirá para informar y reforzar todas las líneas de coordinación y colaboración con las comunidades y ciudades autónomas en la lucha contra la pandemia.

Sánchez ya reunió a los jefes de gobiernos autonómicos el pasado domingo, y todos ellos, salvo el de la Generalitat, Quim Torra, suscribieron un documento conjunto de unidad de acción frente al coronavirus. Para el presidente de la Generalitat, las medidas aprobadas por el Gobierno en su decreto contra el coronavirus son "insuficientes" para frenar la pandemia, por lo que aseguró la pasada semana que el gobierno catalán seguirá adoptando todas las decisiones que crea oportunas para "garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía".

Tal y como ya apuntó, el presidente catalán aprovechó su intervención en la reunión para criticar que el decreto del Gobierno solo sirve para "recentralizar competencias" y no para frenar la propagación del coronavirus, al tiempo que ha lamentado que no se haya contado con la Generalitat para definir unas medidas que, ha añadido, "hace días que se aplican en Cataluña". También afeó Torra a Sánchez que el Gobierno no haya aprobado aún un plan de "choque económico" para paliar los efectos de la pandemia en la economía.

Así, dieciséis gobernantes territoriales más los de las ciudades de Ceuta y Melilla se comprometen a trabajar desde la "coordinación, la colaboración y la solidaridad" y mantener una comunicación "fluida y eficaz sobre todos los asuntos que afecten a la pandemia".