Sordo 'aprieta' al Gobierno: exige ayudas para empleados agraviados por el virus 

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha lanzado un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido una compensación económica para los trabajadores agraviados por la crisis del coronavirus, porque "ya no solo se trata de personas de baja o inmovilizadas en su centro de trabajo, sino que también ahora se tienen que enfrentar al cierre de escuelas, de centros de trabajo o a una movilidad limitada". Así, Sordo ha asegurado que el hecho de que se considere enfermedad profesional cuando los trabajadores tengan bajas por enfermedad profesional era una primera medida que había que adoptar, aunque no lo ve suficiente y pide más.

En una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por 'Europa Press', Sordo ha señalado que o se cambian los horarios o se actúa con teletrabajo o habría que buscar una dotación presupuestaria para que estas personas vean compensadas estas suspensiones de su actividad laboral con ingresos. De hecho, cree que esta es una de las medidas que hay que afrontar mañana en la reunión que se mantendrá entre el Gobierno con patronal y sindicatos.

Sordo ha apuntado que las organizaciones sindicales llevan más de una semana trabajando en medidas concretas, pero con discreción. En este punto, ha resaltado que sabe que va a haber empresas en las que se van a plantear reducciones o suspensiones de jornadas.

Por ello, ha pedido que se garantice que todos los trabajadores afectados por esta reducción de jornada puedan acceder a la prestación por desempleo y que esta sea complementada, que no la pierdan en un futuro y también que los trabajadores que no tengan el periodo de cotización suficiente para acceder el desempleo se le reconozca y complemente, porque "si no va a haber una caída muy importante de ingresos".

Para el líder sindical, también es necesario que haya un control sobre los expedientes de regulación de empleo temporal (Ertes) para que "nadie los aproveche para cosas distintas" y que se agilicen los trámites para poder aprobarlos, pero dentro de un proceso de garantías.

"Es lo que hemos remitido al Gobierno y a CEOE y Cepyme y espero que muchas de estas medidas vean mañana la luz después de la reunión que tenemos con el Gobierno y del Consejo de Ministros que parece que se va a celebrar", ha resaltado.

Preguntado sobre si habrá tiempo a un verdadero diálogo, Sordo ha dejado claro que los agentes sociales llevan ya días trabajando en esto y que se han reunido con el Ejecutivo a lo largo de la semana pasada. "Creíamos que esto era de ir previendo las medidas que podrían ocurrir, pero no lanzando mensajes hacia afuera", ha apuntado, tras señalar que "venimos ya con un mensaje avanzado y que espero que se pueda concretar en buena parte en la reunión de mañana".