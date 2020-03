Segundo positivo por coronavirus en Vox tras Ortega Smith: un diputado nacional

Segundo caso de coronavirus en Vox tras el positivo de su secretario general, Javier Ortega Smith, según informa la formación presidida por Santiago Abascal en un comunicado hecho público este mismo miércoles.

El afectado es un diputado nacional, que no estuvo en Vistalegre III, ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días, aclaran. Vox no ofrece el nombre del enfermo.

Según explica la formación, Vox está siguiendo "en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a actuación médica y protocolo de información de casos confirmados". Aclara también que, "en aras de la privacidad personal", no va a desvelar el nombre de esta segunda persona afectada por el virus.

En este sentido, Vox subraya que "su actitud ante la epidemia del Covid-19 ha sido y está siendo transparente y valiente"." Esperamos que el resto de fuerzas políticas sean tan transparentes como nosotros en aras del interés general y de la detección y contención de la epidemia", informan desde Vox.

Ayer lunes Vox informó que su número dos y concejal en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega-Smith había dado positivo por coronavirus. La formación también pedía el cierre el Congreso de los Diputados, cosa que sucedió poco después de conocerse la noticia. El argumento era tratar de evitar que aumenten las infecciones entre los representantes de la cámara baja, ya que la mayoría de la cúpula de Vox estuvo junto a Ortega-Smith el fin de semana en la asamblea del partido celebrada en el Palacio de Vistalegre.

Asimismo, la formación ha pedido disculpas por haber celebrado la reunión del fin de semana, en la que Abascal fue reelegido como presidente del partido con aún más poderes de los que no tenía antes. Según Vox, decidieron seguir adelante con el evento a pesar de las dudas porque no se habían producido cancelaciones en otros actos con grandes aglomeraciones, como conciertos o partidos de fútbol. Algo de lo que ha responsabilizado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por no haber tomado medidas.