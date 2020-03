El dirigente de Vox Ortega-Smith tiene coronavirus y pide cerrar el Congreso

El dirigente de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega-Smith ha dado positivo por coronavirus. El diagnóstico se ha conocido en la mañana de este martes, tras un comunicado de la formación que lidera Santiago Abascal, en el que han pedido además que se cierre el Congreso de los Diputados. El argumento es evitar que aumenten las infecciones entre los representantes de la cámara baja, ya que la mayoría de la cúpula de Vox estuvo junto a Ortega Smith el pasado fin de semana en la asamblea del partido celebrada en el Palacio de Vistalegre.

Según fuentes de la formación, el también diputado nacional se encuentra en su casa, no en un hospital. "Se encuentra bastante bien dentro de lo que cabe", añaden las mismas fuentes. Por el momento, el principal entorno de Ortega Smith, que es el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, va a empezar a teletrabajar como medida preventiva. Lo mismo ocurrirá con el grupo parlamentario en el Congreso, "desde donde controlarán a este gobierno irresponsable que juega con la vida de los españoles".

Asimismo, la formación ha pedido disculpas por haber celebrado la reunión del fin de semana, en la que Abascal fue reelegido como presidente del partido con aún más poderes de lo que no tenía antes. Según Vox, decidieron seguir adelante con el evento a pesar de las dudas porque no se habían producido cancelaciones en otros actos con grandes aglomeraciones, como conciertos o partidos de fútbol. Algo de lo que ha responsabilizado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por no haber tomado medidas.

"Entendimos que habría sido irresponsable generar alarma suspendiendo un acto público mientras el resto del país seguía funcionando con normalidad", ha señalado la formación en un comunicado. Pero a pesar de ello, Vox ha pedido perdón por la convocatoria, ya que "fue un error". Aunque destaca en su comunicado que "animaron a quien fuera población de riesgo a quedarse en casa".

"Tuvimos la candidez de creer que este gobierno antepondría al menos la salud de los españoles antes que su agenda propagandística. Y es un error, el fiarnos de este gobierno, en el que no deberíamos haber caído", argumentan desde el partido de Abascal, del que por ahora no se conocen más positivos. Aunque Ortega Smith estuvo junto al resto de dirigentes de Vox todo el tiempo en Vistalegre. Entre ellos estaban Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé, Macarena Olona, Ignacio Garriga o Rocío Monasterio.

"Nos alarma ver las fotografías de miembros del gobierno con guantes de látex en la manifestación, como nos han alarmado las drásticas medidas que el gobierno ha tomado pocas horas después de celebrarse las manifestaciones, lo que evidencia que el gobierno conocía el alcance de la amenaza, y que no ha hecho nada por contenerla", insisten desde Vox.