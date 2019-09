Cs cesa a su número dos en Euskadi: "Alguien quería irse a otro partido"

Albert Rivera ha dado la cara este jueves ante la última destitución en el seno de la formación naranja, la del secretario de Organización del partido en Euskadi, Javier Gómez Calvo, y ha resuelto ante los medios que la determinación se ha tomado porque "alguien quería irse a otro partido" y, aunque Rivera ha evitado referir a qué otra formación se refería, según fuentes del grupo, Gómez Calvo ha sido cesado después que la Organización nacional de Cs fuese informada de que este estaba preparando un trasvase de militantes al Partido Popular.

El líder de la formación ha asegurado que "no hay ninguna destitución por ningún otro motivo", y ha evidenciado que "evidentemente, si eres militante de Cs, no puedes ser militante de otro partido". Durante una visita al distrito madrileño de Puente de Vallecas, Rivera no ha mencionado expresamente que, con "otro partido", se estuviera refiriendo al PP.

Mira también El CIS reduce a Sánchez al 34,2% a la vez que el cabreo con los políticos bate récord

Fuentes de la formación 'naranja' aseguran que Gómez Calvo ha sido cesado este miércoles después de que a la Secretaría de Organización del partido le llegasen informaciones de que este cargo estaba contactando con militantes de Ciudadanos e intentando "captarlos" para que se afiliasen al partido de Pablo Casado. Tras conocer esto y según las mismas fuentes, se le comunicó por e-mail su destitución, que se justificó por una "pérdida de confianza", y poco después fue el secretario de Organización, Fran Hervías, quién habló por teléfono con Gómez Calvo.

Según las fuentes, Gómez Calvo negó haber intentado el trasvase de afiliados y dijo que le gustaría que Cs y el PP concurrieran juntos a las próximas elecciones generales en Euskadi. Pero esta opción ha sido rechazada en numerosas ocasiones por la dirección nacional del partido, tanto en las provincias vascas como en España en general.