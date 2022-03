Dina exculpa a Iglesias por acceder a su tarjeta: "No tengo nada que perdonarle".

La exasesora de Podemos Dina Bousselham ha restado importancia al hecho de que exlíder de Podemos Pablo Iglesias accediera al contenido de la tarjeta de memoria de su teléfono móvil. "No tengo nada que perdonarle", ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en su tercera declaración como testigo, en el marco de la línea de investigación abierta en el conocido como 'caso Villarejo' por el robo de dicha mini SD en 2015. En este sentido, Bousselham ha destacado la relación de confianza que tenía con el exsecretario general de la formación 'morada' y exvicepresidente segundo del Gobierno, señalando que ambos tenían acceso a sus dispositivos móviles para consultar las agendas e información del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le ha llamado a declarar este martes, por mandato de la Sala de lo Penal, antes de culminar la instrucción de la pieza separada número 10 de la macrocausa ‘Tándem’, que versa sobre el recorrido que tuvo la tarjeta de memoria, que habría acabado en manos del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El objetivo de esta comparecencia era aclarar uno de los flecos que quedaba en el aire: si “consiente, tolera y acepta” que el exlíder de la formación ‘morada’ tuvo acceso al contenido del dispositivo o por el contrario le exculpa.

Bousselham en una primera comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional aseguró que Iglesias recibió en 2016 la tarjeta de memoria procedente de los periodistas que están procesados por estos hechos junto al comisario jubilado y se la devolvió meses después sin que ya se pudiera utilizar. No obstante, la exasesora de Podemos rectificó esta versión posteriormente en varios escritos, en los que precisaba que ella no incriminaba al que fuera su jefe y responsabilizó de la sustracción al polémico policía. La declaración que ha tenido lugar este martes ha estado en línea con esta segunda versión, en la que ha asegurado que no solo no tendría nada que perdonar, sino que tampoco nunca ha presentado denuncia contra Pablo Iglesias, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Este 'perdón' habría sido selectivo, pues la exasesora de Podemos no se ha expresado del mismo modo con respecto a los periodistas imputados. Sobre ellos, ha indicado que quiere que no queden exonerados de responsabilidad, al entender que "no actuaron bien" al no avisarla directamente de que habían recibido el contenido de la tarjeta de memoria sin avisarla a ella. Fuentes cercanas a Bousselham señalan que durante esta comparecencia, la exasesora de Podemos se ha reafirmado en que tanto ella como Iglesias son los "perjudicados en esta causa". "Hemos asistido a un procedimiento en el que los perjudicados han tenido que soportar ataques señalamientos, mentiras y presiones", añaden estas fuentes, que creen que la investigación se va a "archivar en falso".

Durante su declaración, la exasesora de Podemos ha señalado que cuando recuperó la tarjeta en cuestión, la introdujo en un ordenador de su entonces pareja sentimental, Ricardo Sa Farreira (quien también ha declarado ante el juez), y comprobó que estaban unas fotos familiares y contenido sobre una estancia en el extranjero, si bien la siguiente vez que intentó acceder ya no fue posible. Preguntada por si la tarjeta sufrió algún tipo de accidente, Bousselham ha indicado que solo sufrió una mudanza.

El estado en el que se encontraba la tarjeta ha sido una de las claves de esta investigación. De hecho, el juez instructor mandó la tarjeta a la Policía Científica para su examen, si bien esta unidad concluyó que la tarjeta estaba destruida y que no se podía esclarecer el motivo por el que no funcionaba, ni cuándo fue la última vez que se accedió a ella. Precisamente, el juez García Castellón también ha escuchado este martes a los peritos de la Sección de Ingeniería e Informática Forense que elaboraron el informe sobre los daños de la tarjeta. Los expertos han ratificado sus conclusiones sobre la imposibilidad de determinar si el daño que sufrió el dispositivo fue accidental o si fue provocado por algún especialista, según han señalado las fuentes presentes en la declaración.