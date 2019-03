De Google a Bankinter: cinco directivas españolas apuestan por la igualdad

El mercado laboral es una fuente de diferencias y discriminaciones por razón de género. Los datos no engañan y se vierten en cascada en los informes que se agolpan con motivo del 8 de Marzo. Así lo reflejan los datos del reciente estudio publicado por Observatorio Social La Caixa. Los sueldos de ellas son un 22,8% más bajos y cuando una mujer envía un currículo tiene un 7,7% de posibilidades de recibir una respuesta positiva; un hombre, en cambio, un 10,4%, una diferencia del 30%.

Seguimos. El 18% de las empresas cotizadas no tienen ni una sola consejera —la excepción son las 35 del Ibex, todas con representación femenina— y el 72% tienen apenas dos o menos. Solo una de cada 10 cotizadas —una de cada cuatro en el grupo del Ibex— superan el 30% de presencia femenina. El sector con menos representación de mujeres es el de bienes de consumo (16,7%) y el que más, servicios financieros e inmobiliarios (18,9%). Pero, ¿qué opinan las mujeres que lideran algunas de estas empresas y que luchan desde dentro por la paridad? Estas son sus soluciones. Aquí, varias lecciones magistrales que son modelos de cómo grandes empresas han integrado las políticas inclusivas en su día a día.

Fuencisla Clemares

Directora de Google España y Portugal

Ha tenido una carrera meteórica. Fuencisla Clemares (Madrid, 1974), directora de Google España y Portugal, trabajó en la consultora McKinsey & Company, en Carrefour y fue fichada por Google en 2009. Y atentos: tuvo una oferta de trabajo por cada uno de sus tres embarazos.

Fuencisla asumió la dirección de Google España el pasado 28 de octubre de 2017, tras incorporarse como directora del área de Retail y Bienes de consumo para, más tarde, liderar los sectores de Telecom, Banca y Seguros y estrategia móvil. Pese a ser considerada como uno de los líderes decisivos de 2018, afirma que jamás se ha visto aquejada por eso que llaman el ‘Síndrome de la Impostora’. Es decir, falta de autoestima y confianza para desarrollar puestos en espacios tradicionalmente masculinos, que se suple con exceso de presión y carga de trabajo.

Teresa Busto

Vicepresidenta de Airbus en España

Cuenta que ella era una niña de padre ingeniero a la que le fascinaba la idea de poder hacer coches y adoraba los motores Ferrari. Que un día se quedó huérfana con 17 años y siendo la hermana mayor tuvo que ayudar a sacar adelante a su familia trabajando y estudiando. Que con ventipocos llamó a CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.) enamorada del Airbus (‘qué pedazo de avión pensé cuando lo vi por primera vez’) y preguntó que por qué seis meses después de haber mandado un currículum no le habían llamado. Hizo una entrevista de selección sin ocultar que no sabía nada de fibra de carbono y la contrataron.

Casualmente esa empresa es ahora Airbus y ella es la vicepresidenta en España y directora de la fábrica de Illescas en Toledo. Tuvo 400 personas a su cargo en su etapa en la central en Tolouse; ahora, más de 600. Antes fue árbitro de baloncesto, jugadora de balonmano en primera división, conductora de rally y escaladora. Para Teresa Busto la frase ‘yo no puedo’, simplemente no existe. “No he tenido barreras por ser mujer, me las he saltado”, asegura.

María José Sanz

Responsable de Diversidad e inclusión de Accenture

María José Sanz se convirtió en 2001 en la primera socia en Financial Services de Accenture y la más joven en España en ese momento. Entonces, detalla que algunos de sus clientes rechazaban tácitamente que sus finanzas las llevara una mujer. Aunque su empresa era totalmente inclusiva, ella notaba el rechazo y el recelo cuando salía de su despacho.

Esta mujer que hoy nos recibe en la sede corporativa de su empresa en Madrid, emplazada en la 31 planta de Torre Picasso, es Managing Director de Accenture y responsable a nivel nacional de Diversidad e Inclusión. Tal vez por eso hablar del colectivo mujer no es un tema ajeno a su andadura profesional. Las políticas de Accenture son pioneras. De hecho, esta compañía lidera en el índice Bloomberg Gender-Equality con el que se busca reconocer a aquellas compañías que hayan asumido un compromiso con la igualdad de género. Mencionado índice analiza 230 compañías de 36 países y 10 sectores, con una capitalización de 9 billones de dólares y más de 15 millones de empleados alrededor del mundo, de los que siete millones son mujeres.

