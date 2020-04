'Sorpasso' histórico: EEUU bate a Argelia y lidera los suministros de gas a España

Durante más de 30 años, Argelia ha sido el gran exportador de gas natural hacia España. La dependencia llegó a ser tal que las discrepancias en la interpretación de contratos o la inestabilidad política en el país norteafricano provocaban escalofríos. La situación ha cambiado. EEUU es prácticamente autosuficiente y exporta hidrocarburos. En febrero, la gran potencia norteamericana cubrió el 27% de las importaciones de gas natural de España -7.924 GWh- para ser "el principal suministrador (...), por primera vez desde que se dispone de datos", según detalla Cores, la corporación que gestiona las reservas de hidrocarburos españolas.

La seguridad de suministro depende menos de Argelia. En el último mes con datos oficiales, el de febrero, las importaciones de gas argelino cubrieron el 22,6% del total. Pero el cambio en el último año ha sido importante, con una caída en la compra de hidrocarburos a Argel del 38,4%. Todo un vuelco.

También el petróleo

El cambio en el origen de las compras de hidrocarburos afecta también al petróleo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reorganizado las fuentes de aprovisionamiento de petróleo desde que el Ejecutivo socialista llegó a la Moncloa en junio de 2018. Entre los cambios más destacados se encuentra el constante crecimiento de las importaciones de petróleo de EE UU hasta "máximos históricos" y la reactivación de las compras a Venezuela. Entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2019, España multiplicó casi por siete (+561%) las entradas de crudo venezolano, hasta 1,82 millones de toneladas, mientras que en el caso de EEUU se elevaron un 58% interanual, hasta 1,4 millones de toneladas, según datos de Cores.

El origen y la cuantía de las importaciones son cuestiones vitales para un país como España que supera en más de 20 puntos la tasa de dependencia energética de la UE. El porcentaje de dependencia se sitúa en el 76%, según el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2017 mientras que la media de la UE ronda el 53%. Otros datos, como los elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), rebajan el nivel de dependencia al 73,9%. Es el flanco más descubierto y débil de la economía. La cuenta a vuela pluma estremece: 20 dólares de subida en el barril suponen 10.000 millones de impacto en la economía, con efectos negativos en el consumo de los hogares, en el déficit público y en la deuda.

El panorama no se ha corregido desde el año 1973, con la gran crisis del petróleo. Desde 2008, las importaciones no han dejado de crecer. Aunque España ratificó el Acuerdo de París en 2016, la estrategia frente al cambio climático en la última década ha sido confusa, cuando no contradictoria. Sí y no a las medidas frente al cambio climático y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Un ejemplo. En el año 2012, siendo ministro de Industria y Energía José Manuel Soria (PP), España se opuso a la directiva de eficiencia energética al considerar que penalizaba la economía y en concreto, al sector de la construcción.

La rebaja de la dependencia energética es un objetivo difícil de lograr. El segundo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que el Ejecutivo Sánchez acaba de enviar a Bruselas, reconoce que pecó de optimista al afrontar la cuestión. El primer borrador del plan contemplaba que la dependencia caería al 59% en el año 2030. El segundo documento, más realista, sitúa el objetivo en el 61%, todavía muy por encima de la media europea.

Difuminar los riesgos

Para difuminar los riesgos sobre la seguridad energética y el abastecimiento, en los últimos años, los Gobiernos de España apostaban por las interconexiones con Francia. También en el caso del gas, para aprovechar sobre todo la materia prima importada por gasoductos. Pero la Unión Europea (UE) ha eliminado del listado de proyectos de interés común (PIC) las interconexiones de gas con Francia (Midcat) y con Portugal. El listado está recogido en el Diario Oficial de la UE publicado el día 11 de marzo. Aunque el sector contaba con ello desde finales del pasado año, cuando el Parlamento Europeo aprobó el nuevo escenario de proyectos, es un recordatorio de que Bruselas bascula hacia el centro y el Este de Europa en la cuestión energética. El listado sí mantiene las cuatro interconexiones (tres con Francia y una con Portugal) previstas en el sistema eléctrico.

Las interconexiones, especialmente las eléctricas, son fundamentakes para el país. España es una isla energética con un Gobierno que tiene planes ambiciosos de transición energética. Como recuerda Red Eléctrica de España (REE) en sus publicaciones "el desarrollo de nuevas interconexiones resulta indispensable para alcanzar el objetivo vinculante de energías renovables del 32 % para el 2030 fijado por la Unión Europea en junio del 2018, ya que una mayor interconectividad entre países miembros permite una mayor integración de la generación renovable en otros sistemas".