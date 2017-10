Puigdemont amenaza con votar la DUI en el Parlament si se aplica el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido este jueves al requerimiento del Gobierno central reiterando su oferta de diálogo sobre Cataluña y planteando la posibilidad de que se declare la independencia: "El Parlament podrá proceder a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre".



Esta es la respuesta que ha dado al segundo plazo para responder al requerimiento del Gobierno central si declaró o no la independencia la semana pasada, y este plazo expiraba este mismo jueves a las 10 horas.

Por Barbara Barón MIRA TAMBIÉN PSOE, PP y C's piden a Puigdemont que convoque elecciones para evitar el 155

"En mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida", añade Puigdemont.



El requerimiento es un paso previo a que el Gobierno central pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender así la autonomía de Cataluña: para Puigdemont, eso "indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".

El president asegura también que tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. "Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática."



Puigdemont insiste en que la independencia tiene un fuerte aval de los catalanes. "Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d'Autonomia de Catalunya."