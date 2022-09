El jefe de Anticorrupción se plantea su renovación en la nueva etapa de Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, ahora con Álvaro García Ortiz al frente -que tomó posesión de su nuevo cargo este lunes-, inicia su nueva etapa con mucho trabajo por delante y con uno de los nombramientos más relevantes pendiente: el del responsable de la Fiscalía Anticorrupción. El mandato de Alejandro Luzón como jefe de este área especializada, que lleva asuntos más complejos y mediáticos, caducó el pasado mes de julio, por lo que será una de las primeras tareas que afrontará el nuevo máximo representante de la institución junto al también recién nombrado Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público.

El plazo de 10 días naturales para presentar las candidaturas a dirigir esta Fiscalía se inició el pasado 2 de septiembre. Así, el nombre de todos los aspirantes a esta plaza se hará llegar a la Inspección Fiscal a principios de la semana que viene, una vez haya vencido la convocatoria. Será entonces cuando se conocerá si Luzón se postula para renovar en el cargo al que accedió hace cinco años. Por el momento, el actual jefe de Anticorrupción en funciones no ha comunicado oficialmente su intención de mantenerse al frente de este departamento o si prefiere dar un paso al lado, según informan fuentes fiscales.

Antes de tomar una decisión, Luzón analizará si su proyecto y el del nuevo fiscal general del Estado encajan. En este punto, las fuentes fiscales consultadas apuntan que no ven ningún inconveniente para la renovación, ya que el todavía responsable de la Fiscalía para la lucha contra la corrupción no solo cuenta con la experiencia suficiente en este cargo, sino que ha hecho "méritos" para continuar en el mismo, ya que ha llevado a cabo investigaciones de importancia como la relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos I, que han sido archivadas. Ahora bien, las mismas fuentes no descartan que si se presenta algún candidato afín al nuevo fiscal general, éste pueda obtener finalmente la plaza.

En cualquier caso, este nombramiento -y el de una decena más- no tendrá lugar en el próximo Consejo Fiscal programado para el 14 de septiembre. Ello se debe a que los integrantes del órgano asesor -elegidos el pasado mes de mayo y que tan solo han tenido una primera toma de contacto a finales de junio- no cuentan con tiempo suficiente para valorar todas las candidaturas y examinar sus currículum, pues conocerá todos los fiscales que aspiran al cargo pocos días antes de la reunión. Por ello, las fuentes afirman que la decisión final se pospondrá a los siguientes encuentros previstos también este mismo mes.

Política de nombramientos

Cabe recordar que los nombramientos son votados por todos los vocales del Consejo Fiscal, si bien la última palabra la tiene el fiscal general del Estado. En este sentido, las fuentes consultadas hacen hincapié en que esta decisión será clave para ver si García sigue "en todo" el camino marcado previamente por su antecesora, Dolores Delgado, tal y como ha manifestado en su discurso de toma de posesión, o marca su perfil propio. La anterior responsable de la Fiscalía fue muy criticada en el seno de la carrera fiscal por la política de nombramientos que llevó a cabo, con la que favoreció a muchos de los fiscales asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que ella perteneció hasta que fue nombrada ministra de Justicia y posteriormente fiscal general. El posible 'temor' a que García mantenga esta postura se debe a que era el 'número dos' de la Fiscalía dirigida por Delgado, como jefe de la Secretaría Técnica, y a que años atrás presidió dicha asociación.

Aunque la actuación de Delgado ha sido llevada ante el Tribunal Supremo por parte de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera fiscal-, las fuentes consultadas recuerdan que la exfiscal general también ha mantenido su confianza en responsables de puestos clave que pertenecen a otras asociaciones, como es el caso de Jesús Alonso en la Audiencia Nacional. Así las cosas, resaltan que si Luzón finalmente presenta su candidatura, cuenta con apoyos para prorrogar el mandato que inició en julio de 2017, en sustitución de Manuel Moix, quien dimitió 87 días después de su nombramiento al destaparse que contaba con el 25% de una empresa 'offshore' en Panamá.

Anticorrupción es una de las fiscalías que maneja asuntos más sensibles. Los fiscales de este departamento son los encargados de investigar macrocausas de corrupción como 'Gürtel', 'Púnica', 'Lezo', el 'caso Villarejo' -cuyo primer juicio se encuentra en la recta final- o el 'caso Mascarillas'. También tiene entre manos investigaciones preliminares -no están judicializadas en los tribunales- de relevancia como las adjudicaciones durante la pandemia a empresas que podrían tener algún tipo de relación con miembros del Gobierno; o las presuntas irregularidades del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona Gerard Piqué por el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, entre otras.