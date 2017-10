El PSE alerta del riesgo de una deriva nacionalista del PNV tras el artículo 155

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido del "riesgo" que se corre en Euskadi "si la fascinación por la vía catalana acaba cegando a los nacionalistas".



En la inauguración de la exposición itinerante "Caminos de libertad-Askatasun bideak" de la Fundación Ramón Rubial en la casa del pueblo de Portugalete, la secretaria general de los socialistas vascos ha destacado que en Euskadi se ha optado "por un camino bien diferente" al de Cataluña gracias a los acuerdos entre el PNV y el PSE-EE.



Ha afirmado que "el compromiso de los socialistas ha resultado decisivo para crear un clima político distinto", primero con los pactos forales y municipales y después con el acuerdo alcanzado para conformar el Gobierno Vasco, que en noviembre cumplirá el primer año.



"Hemos decidido hacer política de verdad, por eso digo que espero que nadie tenga la tentación de quedarse ensimismado, mirando a Cataluña", ha señalado. Ha destacado que los socialistas vascos quieren "todo lo contrario" de lo que está ocurriendo en Cataluña y desean que exista un entendimiento "entre diferentes porque creemos en el respeto a la pluralidad como base sólida para la democracia".



Mendia ha indicado que desea "lo mejor para los catalanes", por lo que espera que "se imponga al final el sentido común" y que se encuentre "una salida a todo el despropósito que hemos vivido en los últimos años y, especialmente, en las últimas semanas".



Ha manifestado que "ha llegado el tiempo de parar, de pensar con generosidad, de hacerlo con la vista puesta en el interés general" y ha considerado que "todavía estamos a tiempo para una solución política" y que "todavía es posible volver a la legalidad".



La dirigente socialista ha hecho un llamamiento "a la cordura, para que no sea necesario adoptar otras medidas excepcionales, que están hoy sobre la mesa y que se ponen en marcha por la amenaza de una declaración de independencia que puede producirse en cualquier momento".

El PNV vota contra el artículo 155 en el Senado

La secretaria tercera de la Mesa del Senado, María Eugenia Iparragirre, del PNV, ha votado hoy en contra de iniciar la tramitación en la Cámara Alta de las medidas propuestas por el Gobierno de España para aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución.



La senadora del PNV, única miembro de la Mesa que ha votado en contra de la puesta en marcha de dicho precepto constitucional en el Senado, se ha opuesto al entender que "no existe razón alguna que lo justifique", ha informado su formación en un comunicado.



La senadora del PNV ha argumentado que "en ningún momento se ha producido un requerimiento por parte de Rajoy a Puigdemont", tal y como ordena el citado artículo de la Carta Magna, sino que "se ha limitado a realizar una pregunta que el President de la Generalitat, efectivamente, ha respondido".



Iparragirre ha añadido que en la respuesta que remitió Carles Puigdemont el pasado jueves a Mariano Rajoy resulta "evidente su reconocimiento de que no se ha producido ninguna declaración de independencia, por lo que no vemos razón alguna que justifique la aplicación del Artículo 155", una medida que ha tildado "de dudosa constitucionalidad".



La iniciativa trasladada por el Gobierno central al Senado ha salido adelante gracias a los cuatro votos de los representantes del Partido Popular y a los dos del PSOE, con el único voto negativo de la senadora jeltzale, que ha anunciado que el PNV mostrará su rechazo a esta medida a lo largo de toda la tramitación que se haga al respecto.

Urkullu habla de exceso

El lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, ha calificado hoy de "extrema y desproporcionada" la interpretación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña que ha hecho el Gobierno de España y considerado que "dinamita los puentes".



Urkullu ha reaccionado de esta manera a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para restaurar la legalidad constitucional en Cataluña, en un mensaje transmitido a través de sus cuentas en las redes sociales. El lehendakari ha señalado que "el Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de incierta consecuencia".



"Es una medida excepcional y desproporcionada que -agrega-, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene justificación de un propósito de convivencia social y política". Urkullu estima que la aplicación de dicho artículo de la Constitución "no va a resolver el problema, dinamita los puentes, genera más tensión y fractura. No sólo no favorece una solución sino que complica su búsqueda".



El lehendakari hace también en su mensaje un llamamiento al Gobierno de la Generalitat "a actuar con inteligencia y audacia para no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro". Apela también a "la desescalada planteada por el propio president en su intervención ante el Pleno del Parlament el pasado 10 de octubre" y precisa que en esa determinación por buscar un futuro constructivo y de "mayor alcance legítimo y social" para el pueblo de Cataluña, el Govern contará con "todo" su apoyo.



En otro mensaje en Twitter, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, también ha mostrado su oposición a la aplicación de dicho artículo y su apuesta por "el diálogo", y la "libre decisión de la sociedad catalana". En su mensaje en las redes sociales, el líder del PNV también da un "no" a "laminar la legalidad de Cataluña".