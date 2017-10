Rajoy dibuja un apocalipsis económico en Cataluña para justificar el 155

Mariano Rajoy ha justificado la aplicación del artículo 155. "No era nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca", ha explicado el presidente del Gobierno. "Es constitucional pero solo se aplica de forma extraordinaria", remachó. Durante una comparecencia en Moncloa tras el Consejo de Ministros en el que se acordaron las medidas derivadas de la aplicación del citado artículo, Rajoy recordó que hasta la fecha sólo se ha utilizado una vez, en Canarias, y finalmente se pudo reconducir la situación.



El presidente ha explicado que los objetivos de tan duras medidas son cuatro: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y el empleo, que está en peligro en Cataluña, y por último convocar elecciones en situación de normalidad en un plazo no superior a los seis meses.

En esta línea, Rajoy hizo especial hincapié en las falsedades económicas que trae consigo la independencia. De hecho, el presidente ha mostrado su preocupación por los datos económicos: "Las más de mil empresas que se han trasladado, se han desincentivado las inversiones, ha bajado el turismo", etc. Es más, recordó que si Cataluña llegara a independizarse, abandonaría la UE y desaparecerían todas las facilidades que sus compañías reciben del Banco Central Europeo. "Por eso se han ido las empresas, en defensa de sus intereses y de sus clientes", ha justificado el dirigente popular.



Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea, pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana. También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo. Todo un escenario apocalíptico.



Además, el Gobierno alertó de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30 % con una "coyuntura económica insostenible" y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general.



Cese del Govern al completo



Asimismo, Rajoy anunció el cese de todo el Govern, incluido el presidente y el vicepresidente. "No se suspende el autogobierno de Cataluña, no se acaba con el autogobierno, se recupera para la legalidad y convivencia de todos los catalanes", explicó Rajoy. También subrayó que el Parlamento catalán no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont.

Pese a la dureza de las disposiciones, Moncloa ha enviado hoy un mensaje de tranquilidad a los catalanes en un momento "difícil" y "complicado", pero que entre "todos juntos" se logrará superar: "Todo se arreglará, sin más daño para nadie".



Agradecimiento a PSOE y Ciudadanos



Rajoy ha concluido su intervención en la Moncloa con ese agradecimiento a los partidos, a Pedro Sánchez y Albert Rivera, con los que, como ha recordado, ha consensuado el Ejecutivo las medidas anunciadas hoy.



Y ha recalcado que no interpreta éste como un apoyo al Gobierno sino "como un apoyo a la ley, al Estado de derecho y a la Constitución".



Supone además, ha añadido, un apoyo de esos dos partidos a los valores en los que creen los españoles y que han hecho "grande" este país.



