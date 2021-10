El Supremo urge la renovación del CGPJ: calcula 1.000 sentencias menos al año

El Tribunal Supremo ofrece datos para constatar la urgencia para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 1.000 sentencias menos al año y más retraso en los tiempos de respuesta si PSOE y PP no llegan pronto a un acuerdo para elegir a los nuevos 20 vocales del órgano de Gobierno de los jueces, tal y como hicieron este jueves con respecto al Tribunal Constitucional y otros tres órganos constitucionales. El hecho que de la institución que preside Carlos Lesmes siga bloqueada se hace cada vez más "insostenible", dice el Alto Tribunal, pues mientras se encuentre funciones no podrá hacer nombramientos en la cúpula judicial, lo que implica que no se cubrirán las vacantes que con el paso de los días van en aumento.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida también por Lesmes, ya advirtió el pasado 27 de septiembre de las "perniciosas consecuencias" derivadas de la imposibilidad legal de nombrar magistrados en el Alto Tribunal. Con el objetivo de poner cifras a esa problemática, solicitó al Gabinete Técnico del Tribunal un análisis de la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas en el caso de que se prolongue situación de interinidad del CGPJ y siga sin poder buscar relevos a los magistrados que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo.

En estos momentos, la Sala Primera (de lo Civil) cuenta con una vacante; la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis; la Sala Cuarta (de lo Social) con tres; y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos. No obstante, las plazas a sustituir aumentarán en 2022 con la jubilación de otros dos magistrados en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de los cuáles uno de ellos es Rafael Fernández Valverde, que también causará baja como vocal del CGPJ, si no se ha renovado antes; y otros dos en la Sala de lo Social.