Silvia Clemente se pone a disposición de Cs y quiere ser candidata en las generales

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente, que tras abandonar el PP con duras críticas a la dirección regional se presentó a las primarias de Ciudadanos que terminó perdiendo tras ser detectados una serie de votos fraudulentos, se ha puesto a disposición del partido de Albert Rivera y ha dejado la puerta abierta a que cuente con ella como candidata a las generales.

En una entrevista en la Cadena Ser, Clemente, que guardaba silencio desde el pasado mes de mayo, ha asegurado que en los comicios del 10 de noviembre volverá a votar a Ciudadanos y, aunque ha explicado que Albert Rivera no le ha llamado -como tampoco ha hecho Pablo Casado, ha matizado-, se ha puesto a disposición del partido naranja.

Y a la pregunta sobre si se ve como candidata a las generales, Clemente ha dicho que no lo puede decir porque no le corresponde esa decisión a ella, aunque ha añadido: "pero si por mí fuera...", al tiempo que ha reconocido que le apasiona la política y el servicio público.

Clemente ha añadido que cree en el proyecto de Ciudadanos y en Albert Rivera y ha explicado que cuando finalizó el proceso de las primarias y se detectó el pucherazo en 83 votos que inicialmente dieron la victoria a Silvia Clemente, el líder de Ciudadanos le dijo que hablarían más adelante.

Tras detectarse estas irregularidades, Cs designó ganador al entonces exdiputado nacional del partido, Francisco Igea, que fue el candidato del partido naranja a la Junta y que, tras pactar con el PP, es ahora el vicepresidente del Gobierno autonómico que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Sobre estas irregularidades en las primarias, que investiga la Fiscalía de Valladolid, Clemente ha insistido en varias ocasiones que no tiene "ningún dato objetivo" para saber lo que ocurrió y ha explicado que ella participó en un proceso de primarias porque Albert Rivera -a quien le había trasladado su descontento con la nueva dirección regional del PP en Castilla y León- se lo ofreció. "Yo participé en unas primarias, pero no en su gestión. Accedí como independiente y no sé lo que pasó", ha dicho Clemente.

Sobre su salida del PP, Clemente ha dicho que en el partido existía desde 2015 mucha tensión por la sucesión de Juan Vicente Herrera y ha llegado a decir que sufrió "extorsión" por los nuevos dirigentes del PP en la comunidad, con "ataques insoportables y difamaciones en lo personal y en lo familiar". Además, ha sostenido que se ha encontrado con un "techo de cristal" por ser una "mujer muy preparada", con "experiencia" y eso "da miedo", por lo que es difícil hacerse un "hueco".

Preguntada sobre qué tipo de "extorsiones" ha padecido, Clemente ha matizado que no se trata de un concepto de extorsión como delito, sino más bien de "mobbing profesional" y ha ejemplificado que, a pesar de que era, "en teoría", la número 3 del partido en la comunidad y la presidenta de las Cortes, la dirección encabezada por Alfonso Fernández Mañueco no le convocaba para determinados actos de partido.

Y ha añadido que, como impulsora de varias iniciativas contra la despoblación, organizaba reuniones por varios municipios de la comunidad a las que no asistían alcaldes y concejales del PP por indicación de la dirección regional.

Además, ha insistido en que Fernández Mañueco faltó a sus compromisos con ella desde el día siguiente a ser elegido presidente del PP en la comunidad, una situación que trasladó a Génova "pero que, o no quisieron o no pudieron abordar.

