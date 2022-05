Feijóo aúpa a gestores de corte liberal y apunta a una catarsis para las elecciones

Alberto Núñez Feijóo ha querido rodearse de veintiún secretarios de área totalmente renovados. Savia nueva pero también veterana. Al presidente del PP no le importa que no ofrezcan buena imagen ante una cámara de televisión. Lo que ha primado es que si tiene un problema se lo solucione. "No buscamos oratoria, buscamos gestión”, indican fuentes del partido. Ha sido una catarsis. Salvo la exministra Ana Pastor ninguno de ellos formaba parte de la cúpula durante la era de Pablo Casado. La prioridad es clara: economía, economía y economía.

La Vicesecretaría de Economía, que dirige el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, adquiere galones especiales durante esta etapa. El nombramiento de su equipo siguió el siguiente procedimiento: Feijóo planteó a sus vicesecretarios en su primer comité de dirección que fueran buscando perfiles. Sin prisa pero sin pausa. Querían a los mejores burócratas en su ámbito. Circularon varias listas con nombres. Bravo propuso y el presidente del PP tuvo la última palabra. Así con todas las áreas.

El equipo de Bravo estará formado por Miguel Corgos, el sustituto del malogrado Valeriano Martínez (su fallecimiento en el despacho fue uno de los peores tragos para Feijóo en Galicia), que llevará Hacienda y Función Pública. Le sigue Luis Marín, el consejero de Hacienda de Murcia, que sustituye al siempre criticado internamente Daniel Lacalle. Marín llevará economía y reformas. Más polémica internamente ha sido la elección de Jorge Martínez Antolín como secretario de Agricultura. Sustituye a Mila Marcos. Ambos son de Palencia. No se termina de entender que Marcos haya salido después de ser consejera del ramo en Castilla y León y ostentar las responsabilidades del área en el Congreso.

También ha llamado la atención de la elección de Paloma Martín, consejera de Media Ambiente de Madrid, como nueva responsable del área verde del partido. Martín, del equipo de pretorianos de Isabel Díaz Ayuso, ha sido la elegida. Hay quien destaca en este caso que se haya optado por ella y no por Javier Fernández-Lasquetty, con mayor peso político. Feijóo ha querido evitar precisamente eso: que los perfiles destaquen por su gestión y no tanto por su perfil o por su ideología. El equipo se completa con José Vicente Marí, que llevará los temas de industria y Javier Thibault, un hombre que estuvo en el Gobierno de Rajoy a las órdenes de Fátima Báñez. Llevará empleo.

Todos los consejeros nombrados ejercerán en Génova a tiempo parcial, al mantener sus responsabilidades en sus respectivos gobiernos. Esta situación ha generado también alguna crítica interna. Hasta las siguientes elecciones, comenzando por Andalucía, no se sabrá si repiten en los ejecutivos o acaban desembarcando en Génova a tiempo completo.

La amplia mayoría de los elegidos dispone de un marcado perfil liberal

Feijóo no se ha fijado en cuotas ni en edades. El objetivo era encontrar lo que en el PP describen como “perfiles aprovechables” para gestionar cualquier problemas. Quedan dieciséis meses como máximo para las elecciones, explican desde Génova, donde afirman también no tener “tiempo para experimentos”. La amplia mayoría de los elegidos dispone de un perfil liberal, aunque en el PP restan importancia a este factor. Las comunidades autonómicas que gobiernan tienen en el ADN bajar impuestos y eso es lo que van a defender en su actividad en el aparato del renovado partido.

El nuevo equipo de dirección del PP Tarek

De la era Casado en Génova no queda nadie. Salvo Ana Pastor, que fue su vicesecretaria y ahora trabajará para Carmen Navarro en la secretaría de Sanidad. O Ana Vázquez, que fue responsable de participación exterior y ahora asciende a Interior. Pero ninguna de las dos era plenamente casadista. Todos los cargos son nuevos o recuperados para la ocasión, lo que apunta ya a cómo serán las listas electorales que vaya a configurar Feijóo para el maratón electoral que se avecina.

En el aparato puro del partido, el área de Organización que dirige Miguel Tellado, destaca por encima de todos el nombre de Ángel González, actual diputado por Málaga que ya ejerce como fontanero jefe y que ha sustituido en estas funciones a Alberto Casero. En este equipo emerge otro nombre llamativo: Carmen Fúnez, que llevará Acción Electoral. La exsenadora es una de persona cercana a Javier Arenas, que vuelve a la dirección del grupo popular en la Cámara alta tras años de ostracismo durante la era Casado.

Feijóo se rodea en definitiva de personas de su confianza o de sus vicesecretarios y da un nuevo empujón al eje gallego-andaluz. Madrid sale difuminado, aunque sume a Paloma Martín, Concepción Dancausa (consejera de familia, juventud y políticas sociales de Ayuso) y Engracia Hidalgo (concejala de Hacienda Almeida).

En los grupos parlamentarios también ha habido cambios reseñables. Carlos Rojas, andaluz también, será el nuevo número dos de Gamarra como secretario general. Se sentará a su lado en el hemiciclo. El gallego Jaime de Olano asciende a responsable económico del Congreso, junto a su paisana Marta González. Elvira Rodríguez, que era la vicesecretaria de sectorial de Casado, será portavoz adjunto y responsable de política macroeconómica. En Congreso, Senado y Parlamento Europeo Feijóo no puede acometer una gran revolución. Los escaños son los que son. Otra cosa serán las próximas listas electorales.

También ha desembarcado en Madrid, y este nombre es reseñable, es Álvaro Pérez López, que será el director y coordinador de los grupos parlamentarios. Llega desde Galicia y también es un fontanero clave para Feijóo. En el PP se respira estos días cierto ambiente de euforia.