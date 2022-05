Feijóo denuncia el descrédito de España en plena bronca política por el caso CNI.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha convocado una reunión de urgencia esta mañana en Galicia para responder a la actual situación que se vive en España tras el cese de la directora de los servicios de Inteligencia, Paz Esteban. Tras una acalorada sesión de control, donde el presidente Sánchez se ha referido a los populares de "mangantes", el líder gallego ha aprovechado unas horas después para analizar el escenario actual. "Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa y que compromete la imagen de España. Lo vivido estas semanas erosiona los cimientos de nuestra democracia, es un descrédito de nuestras instituciones perpetradas desde nuestras instituciones. Se ha transformado en una crisis que ha debilitado la nación y que genera vergüenza a los ciudadanos y sorpresa en la comunidad internacional".

Esta mañana el presidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico con el PP en su primera intervención, recordando desde su asiento la corrupción de los populares del pasado. "Nos encontramos un país donde se había declarado la independencia, un partido condenado por corrupción, se creó una estructura parapolicial para seguir a adversarios y España contaba como un cero a la izquierda. La situación hoy no es perfecta, pero se cumple la Constitución, los mangantes no están en el Gobierno, como sí lo estaban antes, y España se hace valer y tiene influencia", ha sentenciado el presidente.

"No tiene imagen de presidente". Feijóo ha mostrado hoy su versión más crítica con Sánchez desde que llegó a la presidencia del PP. La razón de ello ha girado en torno al caso Pegasus. "España no merece un gobierno que ha hecho de la crisis un estado natural, que no de explicaciones, mientras se desvive en agasajar a sus socios independentistas. No les importa su imagen, pero están acabando con la imagen de este país".

Unos minutos después, Feijóo ha descrito cómo ha sido durante estos días la actuación del Gobierno. "Negaron primero la investigación, sus socios externos los acorralaron, se creó un cisma entre ministros de PSOE y Podemos, y cuando se descontroló la situación, revelaron el espionaje del Gobierno poniendo en duda la labor del CNI. Hemos visto además un enfrentamiento entre los ministros socialistas". "El Ejecutivo se ha enredado en una trama más propia de una serie de ficción. Comprendo el estupor de los ciudadanos y lo comparto", ha sentenciado.

Más tarde, ha hecho un análisis sobre todas las incógnitas que aún quedan por resolver del espionaje. "Seguimos sin saber quiénes han sido espiados e investigados y por qué, quién lo ordenó, seguimos sin saber si el presidente no estaba al tanto de lo que el CNI hace -e hizo- siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, por qué el Gobierno habla de espionaje externo e interno, qué información se espió del móvil de Sánchez; y si eso compromete su actuación, su independencia y la seguridad del Estado".

Feijóo, no obstante, ha querido aprovechar estas críticas para postularse como alternativa al gobierno de Sánchez. "Frente a esto, pueden contar con un partido que no tiene otro objetivo que defender los intereses de España. El PP sigue comprometido con la seguridad nacional". Finalmente, ha vuelto a recordar su plan fiscal, que sigue sobre la mesa. "El Gobierno sigue sin un plan para resolver esta compleja situación económica, en un momento en el que todos los sentidos están puestos en atajar esta situación".