Feijóo evita hablar de un pacto con Vox, pero admite que le interesan sus votos. 

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elude hablar de cualquier posibilidad de pactar con Vox a nivel para gobernar en España y asegura que ha dado el salto a la esfera de la política nacional para ganar las elecciones. "Me gusta el modelo de Aznar y Rajoy", ha señalado en referencia a las mayorías absolutas que lograron en su día. Este mensaje ya lo transmitió en su primer discurso tras ser elegido presidente del PP en el Congreso de Sevilla y, desde entonces, lo ha reiterado en cada intervención. Pese a reconocer que respeta a los votantes de Abascal y que le "interesan muchísisimo", confiesa que no puede estar de acuerdo con un partido que no cree en el estado de las autonomías. En este sentido, en el programa 'Mi casa es la tuya', que presenta Bertín Osborne, ha defendido el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León, como "la solución" a la situación de esa región tras las elecciones.

Con un mensaje claro y directo, Feijóo ha querido dejar claro que el PP no puede renunciar a ser una formación de centro-derecha y que entre sus objetivos figura que los electores de Abascal vuelvan al PP. Con la mente puesta en los comicios generales de diciembre de 2023, remarca que se ha mudado de Galicia a Madrid para presentar al partido como una opción al actual Ejecutivo. "No vamos a hacer oposición, vamos a presentar alternativas". Si bien ha esquivado la pregunta de si se ve en Moncloa en dos años, ha detallado que la clave es que sean los españoles quienes le vean como presidente del Gobierno. "Mi objetivo es otorgar confianza a mi país, si no, hubiese seguido con mi vida política en Galicia". Al ser preguntado por su primera promesa en caso de llegar al poder, ha dicho que sería no mentir. "Prometo que no voy a mentir nunca a los españoles, si no puedo contar todo, no lo contaré, pero mentir a sabiendas, nunca lo haré", ha remarcado.

En una conversación de más de dos horas, en la que ha confesado que no se afilió al PP hasta pasados nueve años desde su desembarco en el mundo de la política, Feijóo ha hecho un repaso desde su infancia en una pequeña villa de Orense hasta su dimisión este viernes como presidente de la Xunta de Galicia, convirtiéndose en la primera persona en hacerlo. En todo caso, ha querido dejar claro que se marcha "tranquilo" después de trece años al frente de la región. "Es la CCAA que menos ha aumentado su deuda", ha matizado. Con la eficiencia en la gestión como principal seña de identidad, ha recordado entre risas que le llegaron a poner de apodo 'Feijóo I el austero' por la política de recortes que aplicó para ajustar gastos en la Xunta. En este sentido, ha puesto en valor lo aprendido durante su etapa como Secretario general de Asistencia Sanitaria en la primera legislatura de Aznar y posteriormente como presidente de Correos (2000-2003). "Para saber si un político es buen gestor, tiene que pasar por Sanidad", ha precisado.

Sobre su relación actual con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que va a intentar llevarse "bien", pero va a decir todo aquello en lo que no esté de acuerdo. Al hablar sobre el líder del actual Ejecutivo central, le ha reprochado el nivel de gasto y déficit, para acabar recriminando que "22 ministerios en el momento de mayor inflación en cuatro décadas en una provocación". Asimismo, ha recordado que la pandemia de Covid-19 "la han gestionado las CCAA" y ve la recepción de las ayudas europeas por valor de 140.000 millones como un 'regalo' que no han tenido otros presidentes. Pone como ejemplo a José Luis Rodríguez Zapatero, que se vió obligado a ejecutar recortes en pensiones y salarios públicos por la crisis financiera de 2008.

Ha revelado que votó a Felipe González en las elecciones de 1982, algo que, hizo "por convicción" y que "volvería a hacer". Sobre su elección, el líder del PP ha destacado que lo hizo porque consideraba que era "el mejor político" para consolidar la democración en España. "Fue un excelente presidente del Gobierno (González)", ha concluido. En este sentido, González ha intervenido en el programa a través de un mensaje que Osborne ha mostrado al propio Feijóo en un móvil. "Sé que te has enterado de que Alberto me votó en las elecciones del 82 y debes decirle que esté tranquilo porque los pecados de la juventud suelen olvidarse", ha señalado el expresidente. Al ser preguntado sobre qué es lo que echa de menos del PSOE actual, Feijóo ha respondido: "Todo". "Echo de menos el sentido institucional, la importancia de España por encima de las coyunturas partidistas y que que no se pueda hacer de todo para permanecer en el Gobierno", ha lamentado, después de afear a Sánchez que ha hecho"cosas malas para España: no puedes dejar endeudado al país y fragmentarlo".

Sobre el apoyo de Sánchez al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, ve este giro como una ruptura de 40 años de política exterior y que un conflicto que existe desde hace tanto tiempo "no la puede decidir una única persona". Además, ha criticado que enterarse de la decisión por un comunicado del reino marroquí, como ha ocurrido en este caso, hubiera desembocado en "una crisis de Gobierno" en cualquier democracia europea y ha hecho hincapié en las consecuencias diplomáticas que han supuesto en las relaciones con Argelia, que llamó a su embajador en España a consulta como resultado del malestar por la decisión.

Respecto a la crisis interna que vivió el PP, que forzó a la dimisión de Pablo Casado y Teodoro García Egea, cree que se podía haber evitado. "Tú puedes discutir en casa, pero lo que no puedes es radiar la conversación de casa al barrio", ha subrayado, para indicar que en todas las comunidades autónomas se dieron cuenta de que se trataba de una crisis "muy seria" en la que llegaron a perder el control del partido. Sobre este tema, Osborne ha comentado que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se le ve más contenta ahora, pero Feijóo ha interrumpido para exclamar: "No entres al trapo". Sin embargo, Ayuso, que ha estado en la comida como invitada junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha resaltado que "las cosas pasan por algo" pero "lo importante es lo que tenemos hacia delante". Así, ha señalado que el reto "imprescindible" es unir a la sociedad de izquierda a derecha bajo "un proyecto de libertad, de unidad y de prosperidad".