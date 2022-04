Feijóo lamenta que Sánchez haya vuelto "a preferir a Bildu" para sacar el decreto

El líder del PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno en el decreto anticrisis hasta el "último minuto" y ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya optado por pactar con Bildu a cambio de la entrada de ese partido en la Comisión de Secretos Oficiales, un hecho que ha calificado de "componenda política". "Una vez más el Gobierno ha preferido antes a Bildu que al PP. Lo lamento profundamente como español, como demócrata y como político. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo", ha declarado Feijóo, en una rueda de prensa al término del consejo de Gobierno de la Xunta que se ha celebrado en Santiago, el último como presidente autonómico gallego con plenas competencias.

Feijóo ha señalado que el 'sí' de Bildu que ha permitido a Pedro Sánchez salvar el decreto en el Congreso se produce tras acordar su entrada "por primera vez" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. "El Gobierno ha decidido hacer una componenda política y desoír cualquier tipo de propuesta", ha denunciado. El presidente de los 'populares' considera que con esta postura el Ejecutivo "ha dicho que 'no' a hacer un acuerdo de Estado" con el PP contra la inflación y a favor de las rentas de los trabajadores de rentas medidas y bajas.

Por el contrario, ha proseguido, el Gobierno ha decidido decir "sí" a sus socios de investidura, que "en este momento están pidiendo la dimisión de la ministra de Defensa", Margarita Robles, por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas del llamado 'caso Pegasus'. A su entender, esos socios, "para evitar la dimisión" de la ministra, "piden un asiento en la Comisión de Secretos Oficiales". Feijóo ha criticado que Bildu y los partidos independentistas vayan a "tener asiento" en la comisión que permite acceder a los "secretos de Estado" y ha recriminado al Ejecutivo que haya "decidido proteger la continuidad del presidente y desproteger al Estado". En ese contexto, ha indicado que el PP ya se dio cuenta de que un acuerdo en materia económica iba a ser "muy complejo".

"Esto es el mundo al revés. Resulta que el partido principal de la oposición es mucho más útil a las familias y más respetuoso con las instituciones que el Gobierno en ejercicio", ha aseverado, para reiterar que su partido ha intentado el acuerdo "hasta el final" pero el Gobierno ha "vuelto a elegir" a sus socios, entre ellos Bildu. Según ha explicado, intentaron un pacto por escrito y hoy lo han vuelto a intentar desde la tribuna de oradores, pidiendo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se comprometiera "al menos oralmente en bajar el IVA de la electricidad y el gas al 5% como permite la UE y en devolver parte del dinero que han pagado de más por impuestos las rentas medias y bajas".

"La respuesta ha sido 'no' en ningún caso. Lo lamento profundamente pero hemos intentado buscar el acuerdo hasta el último minuto y convencer al Gobierno de que escogiese un pacto contra la inflación y a favor de las rentas de los trabajadores, y no una componenda política para hacerle un hueco en la Comisión de Secretos de Estado a los partidos cuyo objetivo es fragmentar y dividir al Estado", ha afirmado. Feijóo ha indicado que el PP estaba dispuesto "a cambiar la orientación de su voto" en ese decreto para llegar a un acuerdo, ya que había plazo para la convalidación hasta el día 9 de mayo y podían retirarlo del orden del día de este jueves para consensuar medidas.

"La respuesta fue no porque había que votar la inclusión, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, del independentismo vasco en la Comisión de Secretos Oficiales para obtener el sí de Bildu", ha censurado. Además, ha señalado que el hecho de que el Gobierno haya accedido a tramitar el decreto como proyecto de ley no es una garantía de que luego se vayan a asumir las propuestas de otros grupos porque hay otros decretos que se han aprobado anteriormente con esa promesa y están "bloqueados" en el Parlamento. En cualquier caso, ha admitido que estaban dispuestos si llegaban a un acuerdo por escrito para rebajar el IRPF y bajar el IVA a luz y la electricidad, o incluso si esta mañana se comprometían "oralmente" desde la tribuna.

Al ser preguntado en qué se diferencia el nuevo PP con el que lideraba Pablo Casado, que también votaba en contra de propuestas del Gobierno, ha respondido que su partido presentó al Gobierno una propuesta "construida por mucha gente, algunos sin que tengan nada que ver con el PP". Ha criticado que el Gobierno sí esté dispuesto a sentarse "inmediatamente" para hablar del CGPJ pero no de economía. El líder de la oposición ha asegurado que "todo parece indicar" que el Gobierno ya tenía un acuerdo con sus socios porque PSOE y Unidas Podemos "no pueden pactar nada con el PP, salvo que necesiten mayorías reforzadas" con los 'populares', aunque "sí es posible se cambian" como, según ha dicho, ha ocurrido ahora para que Bildu e independentistas catalanes entren en la Comisión de Secretos.

En una rueda de prensa desde el Senado, donde se celebra la Comisión General de las comunidades autónomas para abordar los fondos europeos, el propio Juan Bravo ha desvelado a preguntas de los periodistas que el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, le pidió que estuviera este jueves desde primera hora en el Congreso. Según ha contado, Feijóo quería que Bravo estuviera bien pronto en la Cámara Baja por si "había voluntad" por parte del Gobierno a introducir alguno de los aspectos que proponía el PP, pero, tal y como ha lamentado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha visto más importante acordar con Bildu que con los españoles".