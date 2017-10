Forcadell anuncia que el Parlament no dará ni un paso atrás pese al "golpe"

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha asegurado que la Cámara no retrocederá pese a que el Gobierno anuncie que aplicará en Cataluña el artículo 155 de la Constitución para cesar al Gobierno autonómico y convocar elecciones, lo que ve como un "golpe de Estado de facto".



"No daremos ni un paso atrás" porque la ciudadanía les ha elegido, ha dicho en una declaración institucional leída junto a los también miembros de la Mesa de la Cámara Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) y Joan Josep Nuet (SíQueEspot).

Ha pedido a los catalanes firmeza y esperanza: "Nos comprometemos hoy, en el ataque más grave a las instituciones catalanas desde su restablecimiento", a defender las atribuciones del Parlamento regional.



Forcadell ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar hasta ahora a la Fiscalía y al TC contra la Mesa de la cámara durante el proceso soberanista.



Firmes ante las querellas



"Pese a las querellas nos hemos mantenido firmes", por lo que interpreta que el Gobierno central se dispone ahora a retirar al Parlament competencias clave, y ha asegurado que no lo permitirán.



Ha advertido a los catalanes de que "sin ley, legitimidad ni apoyo de la sociedad catalana, pretenden intervenir y dirigir las instituciones de este país".



Según ella, desde el Gobierno central "caerán en la más flagrante inconstitucionalidad" porque quieren acabar con el Parlament que eligió la gente, pasando por encima de la legalidad, ha dicho.

Lo ha justificado "porque el artículo 155 no les permite hacer lo que pretenden hacer, y lo saben".



También ha dicho que el presidente Mariano Rajoy "no es consciente de que atacando" a la cámara ataca a la gente, que se convierte en la gran víctima del 155 al vulnerarse sus derechos, y considera demostrado que a Rajoy no le importa lo que piensan, quieren y votan los catalanes.



La presidenta lamenta que Rajoy "ha anunciado la ejecución de un golpe de Estado de facto" para apropiarse --ha dicho-- de las instituciones catalanas.



Para ella, el presidente lo hace para "acabar con un Govern elegido democráticamente" y para censurar al Parlament, también elegido democráticamente.



Dice que Puigdemont ofrece diálogo



También ha destacado que Rajoy "recibió una oferta de diálogo" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al responder el requerimiento del Gobierno central sobre si había declarado la independencia.

Pese a esa respuesta de Puigdemont del lunes, desde el Gobierno central "la respuesta fue el encarcelamiento" de los presidente de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, según ella.



Forcadell les ha definido como presos políticos, y ha añadido que la otra respuesta de Rajoy a la oferta de diálogo de Puigdemont es anunciar este sábado el 155, "una enorme irresponsabilidad política".