El Valle de los Caídos dispara sus visitas y abarrota la hospedería por la exhumación

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acelerar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ha provocado un 'efecto llamada' en las instalaciones ubicadas en plena Sierra del Guadarrama. En la hospedería hablan de un fin de semana de récord, tanto en lo que se refiere al número de pernoctaciones, como en el restaurante, donde se agotaron las reservas disponibles. El establecimiento colgó, en definitiva, el cartel de 'completo' a la espera de la decisión final del Gobierno y, lo que es más importante, a la espera de conocer el cuándo de la misma: el momento en que sacará los restos para llevarlos a otra ubicación.

El viernes al mediodía se conocía el acuerdo del Consejo de Ministros de dar quince días a la familia Franco para decidir dónde quiere que se trasladen los restos del dictador. Horas después, el sábado por la mañana, el lugar donde está enterrado se llenaba de visitantes. Se formaron largas colas en la carretera de acceso al recinto, algo que no se habría producido normalmente a estas alturas de año. Decenas y decenas de vehículos con turistas que, en definitiva, querían pasar la mañana en el complejo propiedad de Patrimonio del Estado. El buen tiempo que hizo durante el sábado y el domingo favoreció la afluencia de visitantes.

"Hubo largas colas y en la hospedería estuvimos a tope", cuenta a La Información el director del establecimiento hostelero del Valle de los Caídos, Alejandro Navajas. En el servicio de comidas, por ejemplo, se tuvo que decir a clientes que no podían quedarse ya que las reservas habían llenado el restaurante. En la hospedería no se llegó al cien por cien de ocupación, pero sí registraron una afluencia sensiblemente mayor a la de otros fines de semana, algo atípico para este periodo del año, reconocen. Hay que recordar que el edificio dispone de 220 plazas distribuidas en 120 habitaciones, todas ellas de estilo austero y monástico. Se puede pasar la noche en habitación a partir de 50 euros. Navajas no se atreve a ofrecer cifras de ingresos, pero sí reconoce un incremento exponencial de los mismos en los últimos meses por estos clientes que, añade, vienen de toda España.

Patrimonio Nacional tampoco ofrece datos sobre visitantes del pasado fin de semana, pero sí confirma que en enero, cuando ya se había acelerado el proceso de exhumación de Franco, se produjo un aumento del 75,79% del número de visitas respecto al mismo mes que en 2018. Exactamente 19.686 personas visitaron el complejo en el que se considera el mes más flojo del año, lo que supone un incremento de 8.488 en relación al año anterior. Hay que recordar que en 2018 el Valle de los Caídos vendió 378.875 tickets (a 9 euros la entrada normal), lo que supone una subida del 33,75% respecto al ejercicio de 2017, cuando acudieron 283.277 personas.

Un nuevo atractivo, la biblioteca con 33.847 fichas de caídos

El Valle de los Caídos cuenta a día de hoy con un nuevo atractivo turístico. Se trata de la biblioteca del antiguo Centro de Estudios Sociales (que funcionó hasta 1982), un lugar que Navajas llama "la joya escondida" del recinto. El mismo se ha convertido en algo que los visitantes reclaman ver debido -según explica- a los documentos históricos que alberga en su interior. "Ahora lo enseñamos más y, claro, vienen más visitantes", asegura el responsable de la hospedería.

La biblioteca del Valle de los Caídos / Twitter

En esta biblioteca se encuentran almacenadas y perfectamente cuidadas las fichas personales de los 33.847 caídos de ambos bandos en la Guerra Civil cuyos restos fueron inhumados en el Valle. Son documentos originales, que contienen datos personales y redactados a mano por los monjes. Una zona histórica, en definitiva, que ha permanecido cerrada en los últimos años, que ahora puede visitarse y que está siendo especialmente promocionada tras su rehabilitación.

En esta biblioteca del Centro de Estudios Sociales se encuentra también el documento fundacional del Valle de los Caídos. Entre sus 25.000 volúmenes se puede consultar, asimismo, textos de derecho, de historia o de economía de los que emanan las leyes del franquismo y de los primeros años de la democracia. Los visitantes pueden acceder a esta sala sin ningún coste, solo con la entrada general al recinto.

Hay que recordar que el Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos recibe cada año una subvención directa de 340.000 euros. En los Presupuestos fracasados de Pedro Sánchez estaba incluida, pero el actual Gobierno está reteniendo la de 2018 a la espera de que los monjes envíen la documentación económica que se les demanda. Efectivamente, para proceder a la transferencia Patrimonio Nacional les exige que presenten un informe presupuestario, así como las facturas correspondientes a sus gastos de todo el año. Si no reciben esta información detallada no procederán a ingresar el dinero. En ese tira y afloja se encuentran en este momento.