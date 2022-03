Fridman exige que Pérez Dolset iguale la fianza de 1.900 millones en el caso Zed

El magnate Mijaíl Fridman ha remitido una respuesta dura sobre los 1.900 millones de euros que el fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha solicitado que se 'bloqueen' tras el estallido de la invasión rusa en Ucrania. El nuevo abogado del multimillonario ha entrado fuerte en la causa y busca que el empresario español que solicitó la fianza desista de sus pretensiones. En este sentido, la defensa del socio de referencia de LetterOne -fondo inversor dueño de la cadena de supermercados Dia- ha exigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que, en caso de aceptar dicha medida cautelar, obligue también a Pérez Dolset a presentar una caución por el mismo importe para garantizar los posibles "daños y perjuicios" que pueda ocasionar a su representado.

A los pocos días de que Fridman fuera incluido en la 'lista negra' de la Unión Europea con motivo de la invasión rusa en Ucrania, la defensa de Pérez Dolset solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que impusiera al magnate y a sus socios rusos la fianza de casi 2.000 millones de euros, alegando que había recabado "abundante documentación" que considera "esencial" para la investigación judicial abierta por la quiebra del Grupo Zed. Se trataría de correos electrónicos y extractos bancarios que, en opinión del empresario español, demostrarían que Fridman orquestó un plan "perverso" para llevar a la tecnológica a la insolvencia.

Sin embargo, la nueva defensa de Fridman, que ejerce el abogado Carlos Gómez Jara, sostiene una opinión contraria y afirma que la posible fianza no se basa en ningún hecho nuevo, sino que es un simple "relato novelado de diversos documentos ya obrantes en la causa". De hecho, señala que Pérez Dolset insiste en la práctica de una batería de diligencias que "han sido ya denegadas en repetidas ocasiones" durante los cinco años de vida del procedimiento . "¿Qué ha cambiado ahora que justifique la petición? ¿Qué lleva ahora al señor Pérez Dolset a pretender la imposición de esta nueva medida cautelar?", se pregunta el letrado en un reciente escrito, al que ha tenido acceso La Información. Así, pide al juez del 'caso Zed' que rechace la medida cautelar interesada al entender que adolece de "proporcionalidad" y no cumple los requisitos legales para su imposición. En este sentido, señala que no se ha acreditado "un peligro real" y lamenta que se enmarque la misma en la "triste y desafortunada" invasión de Ucrania, aunque ésta no tenga "relación" alguna con la causa.

Fridman fue imputado en esta investigación judicial en agosto de 2019, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, por liderar presuntamente un plan dirigido a provocar la "asfixia económica" de la compañía tecnológica de Pérez Dolset (también investigado) e intentar adquirirla a un precio inferior al de mercado. No obstante, un año y cuatro meses después, el magistrado decidió exonerarle al entender que las pruebas obrantes en el sumario no acreditan que el empresario ucraniano participó de forma "directa" o "indirecta" en los hechos objeto de investigación. Sin embargo, la desimputación fue revocada en julio de 2021 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entendió que todavía no se pueden descartar los indicios de su actuación, ya que le sitúan en "un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión".

Fianza "exorbitante"

Ahora, el magnate centra todos sus esfuerzos en dejar en nada la petición que ha hecho su mayor enemigo en esta causa judicial, Pérez Dolset, quien mantiene una intensa batalla jurídica abierta al responsabilizarle de la caída de su empresa. En este contexto, la defensa de Fridman tacha la la fianza de "exorbitante" y afea que la dirija contra personas que "no son ni tan siquiera investigados en la causa", lo que podría suponer una vulneración de los derechos de defensa y de la presunción de inocencia. Asimismo, reprocha que el que fuera CEO del Grupo Zed solo haga referencia al término "fraude" y que haya que "adivinar" que quizás el delito por el que se exige una cierta cantidad millonaria, con el fin de garantizar una eventual responsabilidad civil, es el de insolvencia punible.

Con todo ello, tras hacer un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las posibilidades en las que cabe imponer tal medida cautelar, el escrito de la representación de Fridman, al que se le sitúa en la esfera cercana a Vladimir Putin y que se encuentra con los fondos bloqueados por las sanciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos, da un giro e incluye al fundador de la tecnológica española en la posible cantidad a abonar de manera provisional. "Cabría preguntarse por qué el propio señor Pérez Dolset no está entre las personas a quiénes se habría de solicitar la fianza, ya que solicita una medida cautelar real por los supuestos daños causados a los accionistas de ZED, pero olvida que, según el resultado de las investigaciones hasta el momento, fue una parte fundamental en la causación de dicho perjuicio", indica.

Aún así, el dueño de la cadena Dia no pide formalmente que la fianza se imponga igualmente a Pérez Dolset, sino que plantea que avale el montante solicitado para evitar daños, en caso de que el juez instructor la acepte. En esta línea, el abogado de Fridman recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remite a lo expuesto en la Ley del Enjuiciamiento Civil a la hora de analizar la procedencia de la misma y que ésta última norma establece que la parte que la reclama la fianza debe presentar una caución con "carácter obligatorio", con la finalidad de "asegurar los daños y perjuicios que se puedan causar al demandado -en este caso Fridman y sus socios- por la adopción de la medida cautelar" . Por ello, solicita que Pérez Dolset también presente una fianza "de cuantía y naturaleza equivalente" a la que exige, es decir de 1.900 millones de euros.