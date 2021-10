Objetivo ERC: el Gobierno acelera los PGE para marcar el paso a los 'indepes'

Pistoletazo de salida a los presupuestos, aunque falta asegurar apoyos. El PSOE lo sabe y, con tantas variables abiertas que encarar, más vale 'pájaro en mano que ciento volando'. El primero cabo que 'atar' ya está cerrado tras desbloquear la ley de vivienda y dar pie a los Presupuestos Generales del Estado 2022 (PGE). Ahora, espera poner en marcha la maquinaria prevista desde los ministerios para llegar a tiempo. Y cumplir, por ejemplo, con "los compromisos con Bruselas", tal y como declaró la Ministra de Economía y Vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño a finales de septiembre. La negociación con los demás partidos está en marcha y necesita el apoyo de los 13 diputados de ERC para no tener sobresaltos y, para ello, el contexto, si no óptimo, al menos está precedido por los contactos previos de la 'mesa de diálogo' y la llegada de los fondos europeos. Una 'carta' que el Gobierno no quiere perder, ya que dejar que corra el tiempo es arriesgarse a futuros desencuentros.

Pero el apoyo de ERC sigue en el 'aire', tal y como ha declarado Gabriel Rufián al saberse la aprobación de los PGE. El diputado de ERC en el Congreso lleva días avisando al Ejecutivo del posible 'no' y tras el anuncio de la aprobación ha sospechado que el PSOE busca una "negociación exprés" con ellos para forzar su apoyo. "El voto de ERC se suda", zanjó este martes. El grupo había ligado la negociación de los PGE de 2022 a la regulación de los alquileres y la reforma fiscal a finales de septiembre, algo que a lo que el Gobierno ha 'respondido' con urgencia dadas las variables desbloqueando la Ley de Vivienda. Una presión por parte de Podemos al que Rufián es escéptico, apuntando a su partido como auténtico valedor: "Que UP sobreactúe como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no está tan bien", defiende en un tuit. Fuentes de Podemos quitan 'hierro' a este desencuentro afirmando que siempre han destacado la importancia de ERC.

Que UP celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien.



Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 5, 2021

Sin embargo, el apoyo de ERC es clave para que el proyecto presupuestario, que lleva incluida la primera Ley Estatal de Vivienda y ha estado meses gestándose en el seno del Gobierno con UP, salga adelante. En el Parlament, el grupo de Esquerra se muestra menos 'aguerrido' que Rufián aunque advierten que las negociaciones serán muy "exigentes" para mejorar la calidad de vida de los catalanes. Así lo afirmó a finales de septiembre Marta Vialta, portavoz de ERC. Por su parte, tras el anuncio de los PGE, JxCAT, de la mano de su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cléries, ha condicionado el apoyo al fin de la "represión contra el independentismo".

El senador ha explicado que "están abiertos a negociar y dialogar, pero no a renunciar", y además ha hecho hincapié en inversiones importantes que siguen en el 'aire': una "falta de inversiones" en Catalunya en infraestructuras como Renfe, la ley audiovisual y un fondo Covid inexistente, defiende, que representa "entre 1.500 y 2.500 millones de euros menos". La inversión en infraestructuras es dudosa puesto que la 'Agenda del Reencuentro' prevé la destinación de fondos europeos al Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030 con una dotación de 6.300 millones. Un plan que ya se ha empezado a ejecutar para la mejora de puntos pendientes como la optimización de la red mediterránea o un mayor flujo de trenes en la estación de Sants gracias a las obras 4+4.

Como sea, el Gobierno espera aprovechar un contexto 'destensado' con el Govern para atinar mejor su apoyo y poder negociar en un clima de contacto, que es el que espera haber construido tras las conversaciones con ERC . El escenario 'menos malo' si se tiene en cuenta la mesa de diálogo, con la 'Agenda del Reencuentro' con grandes inversiones sobre la mesa y la llegada de los fondos europeos. Cualquier cambio de circunstancias puede acelerar de nuevo el desencuentro. Y, por ahora, esa confianza se mantiene en el PSOE. Es la que mostró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este miércoles explicando que los presupuestos incluyen grandes partidas y que "cuantos más grupos" lo apoyen, "mejor", defendiendo que ha recogido grandes consensos. Además, el texto presupuestario contará con una segunda partida de los fondos europeos que asciende a 25.000 millones de euros.

Un reparto de millones que Cataluña necesita. La comunidad salió muy bien parada en los presupuestos de 2021 y el Gobierno sigue tentando la afinidad con más mano ancha para Dependencia, Mossos y Rodalies, entre otros. Tal y como 'reza' el texto de la 'Agenda del Reencuentro': "Los PGE 2021 suponen para Cataluña un avance histórico al recoger un volumen de recursos de 24.215 M€. Las inversiones ascienden a 2.439 M€, cumpliendo con la Disposición Adicional Tercera del Estatut. Esto representa una inversión del 18,1% del total regionalizado, porcentaje superior a su peso en población y muy próximo a su contribución al PIB". Este año, y dada la senda recorrida, Cataluña tampoco quedará relegada.