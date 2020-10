Iglesias descarta dimitir porque no espera la imputación por el caso Dina. 

Descarta dimitir y se muestra confiado. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha descartado dimitir tras la decisión del juez del caso Dina de pedir al Tribunal Supremo que se le investigue por varios delitos, y ha augurado que no habrá imputación contra él "ni como mera hipótesis". "Es imposible, inconcebible que se aceptase la petición del juez. Representaría una vulneración del Derecho sin parangón en este país", ha señalado en una entrevista este jueves en RAC1 que recoge la Agencia Efe.

En este sentido, ha asegurado que sería "inconcebible" que en una democracia como la española, donde han ocurrido "cosas graves" pueda acabar como investigado en esta pieza, dado que es víctima y no hay ninguna prueba que sustente la solicitud del juez. Iglesias también ha subrayado que su formación sufre desde hace años una "persecución" y que con su entrada en el Ejecutivo, la derecha está dispuesta a utilizar "todos los medios, legales e ilegales" para tratar de hacer caer al Gobierno.

"No es imaginable que en una democracia de la Unión Europea ocurriera algo así. Hablamos de que se plantea que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente", ha señalado Iglesias, que ha asentido cuando le han preguntado si se siente víctima de un acoso mediático, político y judicial. Precisamente, el líder de la formación morada ha apuntado que el caso "no responde tanto a una investigación ni proceso judicial, sino mediático", una realidad que para Iglesias es significativa de cómo funcionan los poderes en España.

"Es demasiado evidente lo que pasa con las cloacas en nuestro país, cómo trabajan los medios de comunicación con las cloacas del Estado", ha añadido Iglesias, que ha defendido que "la derecha y la ultraderecha" usan "las cartas a mano" para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición. "El bloque de la derecha en este país no aceptó el resultado de las urnas e incluso han sido capaces de usar algo tan grave como una pandemia para intentar hacer caer un gobierno", ha dicho.

Preguntado sobre si "la derecha" estaría abusando del Poder Judicial, Iglesias ha preferido no decir nada porque al ser vicepresidente del Gobierno prefiere ser "prudente" y no puede "comentar más". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó este miércoles a su vicepresidente segundo después de que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por varios delitos, entre ellos denuncia falsa, en el caso Dina.

La petición del juez pilló al Gobierno en plena presentación del plan de recuperación para España y ha sorprendido a Podemos, que, de nuevo, acusa a la Justicia de "perseguir" a su partido, mientras que la oposición, y en particular el PP, han reclamado de inmediato al jefe del Ejecutivo la destitución del vicepresidente segundo.

Apoyo del área socialista del Gobierno

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el vicepresidente segundo no está siendo "investigado por su responsabilidad actual" en el Ejecutivo, y que las razones que han llevado a la Audiencia Nacional a pedir al Tribunal Supremo que lo investigue "forman parte de su vida anterior".

Montero se ha expresado así en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press. "Iglesias no está investigado por haber hecho un mal uso del ejercicio de su cargo o por haber hecho uso de dinero público de forma indebida, ni por cuestiones vinculadas a su responsabilidad actual. Forma parte de su vida anterior", ha asegurado Montero.

En este sentido, la ministra portavoz ha descartado responder si Iglesias debería dimitir si finalmente es imputado por la Justicia. "No hay que hacer especulaciones, hay que dejar que las cosas sigan su ritmo", ha señalado, para después recordar que "muchas veces, la información que se conoce, ya va muy intencionada hacia una dirección".

Así, y tras reafirmar el apoyo del Gobierno a Iglesias, Montero ha dejado claro que la posición del Ejecutivo es la de respetar el trabajo de los jueces para no agotar "en los titulares" las "cuestiones que tienen que seguir un proceso garantista". "Tranquilidad y respeto para que no haya injerencias", ha zanjado.