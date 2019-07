Iglesias emplaza a Sánchez a retomar las negociaciones y critica los vetos del PSOE

Ofensiva de Unidas Podemos para intentar que Pedro Sánchez rectifique y retome las negociaciones de cara a la investidura de la próxima semana en el Congreso. Queda menos de una semana para la votación y Pablo Iglesias ha afirmado este martes que no quiere tirar la toalla ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con los socialistas. Incluso se ha mostrado dispuesto a ceder todavía más para alcanzar ese acuerdo.

"Se nos están poniendo demasiadas excusas, no hemos parado de ceder desde el principio", ha afirmado Iglesias en una entrevista en 'Al Rojo Vivo'. Son las primeras declaraciones del líder morado tras anunciar la consulta a las bases de Podemos y después de que Sánchez proclamara el lunes que daba por rotas las negociaciones. Incluso ha llegado a afirmar que el candidato socialista nunca le ha vetado como vicepresidente.

Mira también Varapalo en La Rioja: Podemos bloquea la investidura de la candidata del PSOE

Iglesias ha vuelto a insistir en un Gobierno de coalición entre PSOE y UP y ha recordado que Sánchez "no tiene mayoría absoluta" para designar a su propio equipo. Ha arremetido contra los vetos que les han impuesto los socialistas y ha afirmado que si el candidato tuviera los números necesarios podría nombrar ministro a "su vecino de abajo". También ha criticado a Sánchez por buscar otros votos: "No concibo que alguien que se dice de izquierdas pueda pedir voto a PP y Cs que están pactando con Vox".

Pablo Iglesias ha pedido disculpas por utilizar la palabra "idiotez" al referirse a la propuesta de Sánchez de elegir ministros independientes. Fue una declaración que sentó especialmente mal y que ahora Podemos ha rectificado. "Estoy convencido de que el PSOE al final rectificará y tendremos un Gobierno de coalición", ha proclamado Iglesias.

El líder morado también ha hablado de los poderes fácticos y de las presiones del Ibex 35 para evitar que Podemos entre en el Gobierno. Se ha referido con su nombre y apellidos a Ana Botín, la presidenta del Santander y ha llegado a decir que fue su formación quien ideó la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa.