Medidas del Impuesto de Sucesiones en Madrid, según los candidatos al 26-M

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en un desyuno organizado por Europa Press. Según ha explicado, su propuesta consiste en que a partir de "ciertas cantidades" aquellos con más oportunidades y recursos" hagan "un esfuerzo", aunque no ha concretado a qué esfuerzo se refiere porque considera que es mejor hablar de "ideas" de lo que se va a trabajar, defendiendo un modelo, y después de las medidas.

El socialista ha hecho un llamamiento a la "solidaridad de los que tienen más oportunidades y recursos" porque entiende que son estos los que han de hacer "un esfuerzo mayor", asegurando que las personas que conoce con más recursos dicen que están "dispuestos a hacerlo siempre que se garantice que no hay fraude, que no hay evasión, que no hay malversación y que se van a mejorar los servicios públicos", para reiterar en su idea de que el 98 por ciento de los ciudadanos ya ha hecho un "esfuerzo muy grande y no necesitan hacer un esfuerzo mayor".

Gabilondo matiza que pedir "hacer un esfuerzo mayor", no significa que les quiera "freír a impuestos" como algunos de sus adversarios candidatos a la Presidencia han comentado.