El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sentenciado a la formación 'morada' de la que él mismo es fundador, al afirmar este domingo que los resultados en las elecciones vascas y gallegas del 12 J demuestran que no había que "unir a la izquierda" sino lograr un objetivo "más ambicioso", que es "construir pueblo". "Íñigo te necesitamos otra vez en Podemos...En su", comentaba una usuaria de Twitter, después del descalabro electoral. A lo que Errejón contestaba sin miramientos: "Eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU".

Eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 12, 2020

De este modo, el diputado madrileño, que abandonó Podemos hace un año, ha dado a entender que los malos resultados de Unidas Podemos pueden tener que ver con la estrategia asumida por su líder Pablo Iglesias, frente a la que defendía él, antes de abandonar la formación.

"En clave española son unos resultados pre15M, que indican un cierre de ciclo. No era "unir a la izquierda", era más ambicioso: construir pueblo. Sin nostalgia, toca pensar hacia delante", ha afirmado el exdirigente y cofundador de Podemos en un mensaje que ha difundido en Twitter, recogido por 'Europa Press'.

Asimismo, ha aprovechado para defender que "la alternativa popular será confederal y plurinacional o no será", tras confirmarse la subida de apoyos de formaciones nacionalistas como el BNG en Galicia y Bildu, en País Vasco.