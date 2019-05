Los independentistas presos arremeten contra la Mesa: "No lo harán en Europa"

El diputado de ERC en el Congreso y candidato a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha defendido este viernes que "la mejor manera" de criticar las decisión del Cámara Baja de suspenderle de sus funciones es convertirle a él en eurodiputado la noche del 26 de mayo.

"¡Nos han suspendido en España pero no podrán hacerlo en Europa! Un preso político entrando en el Parlamento Europeo es la mejor manera de denunciar la represión del Estado español", ha manifestado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Ens han suspès a Espanya però no ho podran fer a Europa! #26M

Un pres polític entrant al Parlament Europeu és la millor manera de denunciar la repressió de l’Estat Espanyol, és posar en escac a l’Estat davant de tota Europa! https://t.co/BXrVPICyT8 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 24 de mayo de 2019

El también presidente de ERC apela al simbolismo que tendría, según él, enviarle a la Eurocámara después de que se haya decidido que no podrá ejercer como diputado en el Congreso: "¡Es poner en jaque al Estado ante toda Europa!". En una entrevista en Rac1 este viernes antes de conocerse la decisión de la Mesa, ha confiando en que con "mucha probabilidad" la Eurocámara no le suspenderá si es eurodiputado ya que entiende que, si se ha podido presentar a los comicios, después no le impedirán ejercer.

"No se le ocurrirá suspender a un diputado que ha cumplido con todas las formalidades" para presentarse en los comicios del 26 de mayo, ha argumentado Junqueras, recordando que la candidatura de ERC ha cumplido con todos los trámites para concurrir.

Sànchez: "Marchena gana el pulso a Batet"

Por su parte, el hasta ahora diputado de JxCat en el Congreso Jordi Sànchez ha asegurado este viernes que el juez Marchena ha ganado "el pulso" a la nueva presidenta del Congreso después de que la Mesa haya acordado la suspensión de los presos electos, incluido él mismo.

En un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, ha lamentado la decisión de la Mesa del Congreso, que afecta también a Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat, y a Oriol Junqueras, de ERC, "sin el suplicatorio que establece el artículo 21.2 del reglamento".

Marchena guanya el pols a Batet

El Congrés ens acaba de suspendre, sense el suplicatori que estableix l’art. 21.2 del Reglament

Negar la presumpció d’innocència i tensar el Reglament no resol res. Des de la presó i com a diputat efecte continuo apostant pel diàleg i la democràcia pic.twitter.com/l0LYjdx8aJ — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 24 de mayo de 2019

"Negar la presunción de inocencia y tensar el reglamento no resuelve nada. Desde la prisión y como diputado electo sigo apostando por el diálogo y la democracia", ha subrayado.