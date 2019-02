El juez protege a los afectados de iDental y congela el abono de los tratamientos

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha salido en defensa de los decenas de miles de perjudicados por la macroestafa de las clínicas low cost de iDental. De esta forma, ha suspendido de manera temporal el pago de los créditos pendientes de abono a más de diez entidades financieras por los tratamientos odontológicos que suscribieron los perjudicados y les ha pedido, además, que no les incluyan en sus ficheros internos.

Aunque no cifra las cuantías pendientes de devolución, el instructor de esta causa explica en un auto que adopta esta medida para evitar mayores perjuicios a los denunciantes teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban obligados a devolver el créditos suscrito y pendiente de reembolso pese a que los tratamientos se quedaron sin terminar. El juez acuerda esta medida pero sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan podido celebrar al margen de este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirige en concreto a diez entidades (Sabadell, Banco Cooperativo Español, Evo, Santander, Cetelem, Pichincha, Uno, BBVA, Finanmadrid y Monyjuic) y les pide que cesen las reclamaciones y que no incluyan en sus ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados. En esta línea también les pide que retiren de los registros en cuestión a aquellas personas que fueron registradas por impago del tratamiento.

El magistrado se hace eco de la situación financiera de los damnificados al explicar que, en muchos casos, ni tan siquiera pueden hacer frente a nuevos tratamientos para terminar el proceso médico. Es más, existen ejemplos de víctimas de esta macroestafa que ni tan siquiera pudieron comenzar con el tratamiento en cuestión pese a que están abonándolo a día de hoy. No obstante, y consciente de la "inquietud" que han manifestado las entidades financieras ante posible impago, De la Mata ha mostrado su compromiso para atender las reclamaciones que se presenten y facilitar soluciones.

El magistrado relata cómo muchas de las víctimas de esta cadena intentaron anular el contrato después de que en la primera cita les informaran de un "cambio unilateral" en las condiciones del tratamiento. No obstante, les era imposible puesto que no se les facilitaba la documentación que solicitaba la entidad de crédito; es más, se les daba continuas evasivas. Se produjeron situaciones en las que los tratamientos se realizaban por personal no cualificado y sin experiencia y hasta se llegaron a reportar amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de iDental a los denunciantes.

La investigación de este procedimiento se está dirigiendo desde la Audiencia Nacional y en la misma están colaborando las comunidades autónomas debido al gran volumen de la macroestafa. Recientemente, el juez citó como investigados a tres tres responsables de la empresa informática OVS Hispano SL tras comprobar que esta empresa eliminó "unilateralmente" todos los historiales clínicos de los pacientes.