La jefa del CNI aporta varias órdenes judiciales y apunta a algún país externo

La directora del CNI, Paz Esteban, ha comparecido en la Comisión de secretos oficiales, que ha tenido lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, para informar acerca de la información publicada por The New Yorker sobre unos presuntos espionajes por parte de España hacia 63 líderes independentistas. Así, esta mañana -y según han trascendido a los medios- Esteban habría confirmado el espionaje a 18 líderes separatistas tras recibir una orden judicial. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Esteban habría aportado una veintena de órdenes judiciales para espiar a líderes independentistas.

De esta forma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido este jueves que se espió a un número determinado de los independentistas que aparecieron en la lista publicada por el diario norteamericano, pero para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles 'culpables': un país extranjero, o miembros de las denominadas 'cloacas' del Estado. Así lo ha desvelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián. Así, el actual escenario no calma a los socios del Ejecutivo, que consideran que dicha comisión no ha tenido validez alguna. En el día de ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la figura de la directora del CNI, lo que provocó un aluvión de críticas por parte de diversos partidos del Congreso, entre ellos el de su socio de coalición.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso es "más necesaria que nunca" para dar todas las explicaciones sobre el espionaje a su teléfono móvil y si se ha infectado con Pegasus a otros miembros del Ejecutivo. En rueda de prensa en la Cámara Baja, la dirigente popular ha destacado que el Ejecutivo dispone de la información de las interferencias de móviles entre sus miembros, porque la ha hecho pública, y le corresponde ahora aclarar cómo se produjo, qué ha podido fallar, qué protocolos de seguridad existen para evitar este espionaje tecnológico y si se han seguido por el Gobierno.

Es más, Gamarra ha recalcado que la obligación de Sánchez es informar a la sociedad, detallar por qué hizo pública esta brecha de seguridad y ejercer su "responsabilidad" de comparecer, que ahora es "más importante y necesaria que nunca". Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban ha detallado que la jefa del CNI ha acudido a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas, pero no podía hablar específicamente del programa 'Pegasus' y, por lo tanto, no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.

Vox estudiará las revelación de secretos de algunos diputados

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no descarta que su formación emprenda acciones legales por revelación de secretos contra diputados de la Comisión de Gastos Reservados tras la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban."Han pasado breves minutos y no nos ha dado tiempo a revisar lo que se ha dicho de la comparecencia, pero no descartamos nada", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso.

Espinosa ha indicado que las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señalando que el CNI ha admitido que el espionaje ilegal puede ser atribuible a elementos incontrolados o a otros países son "la demostración empírica" de que hay diputados que no deberían formar parte de la Comisión de Gastos Reservados que da acceso a secretos oficiales y que controla a los servicios de Inteligencia.

El portavoz de Vox ha insistido en que la naturaleza de esta comisión es secreta y no puede ser que, al salir, haya diputados que cuenten lo que se ha dicho dentro, "sea verdad o no", sea en fuentes o públicamente. "Lo miraremos", ha remarcado, al ser preguntado por esas posible acciones legales.