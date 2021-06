Laya: "La soberanía española de Ceuta y Melilla no está en riesgo ni lo va a estar".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha recalcado que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla "no está en riesgo ni lo va a estar", al tiempo que ha defendido que ante una cuestión de Estado como esta lo que hace falta es la unidad de las fuerzas políticas españolas.

Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, González Laya ha asegurado que entiende la "preocupación genuina" manifestada por la diputada de Vox María Teresa López Álvarez, que le ha preguntado por las "pretensiones" de Marruecos sobre las dos ciudades autónomas, así como de los habitantes de Ceuta y Melilla.

"La soberanía no está en riesgo, no lo ha estado y no lo va a estar", ha asegurado. "Nos separan muchas cosas, es bastante evidente, pero no la soberanía española sobre Ceuta y Melilla", ha indicado a la diputada de Vox, que ha reprochado al Gobierno preocuparse más por el cambio climático y su política exterior feminista que por el "chantaje y extorsión" de Marruecos y haber adoptado un "bajo perfil" en la actual crisis.

Así las cosas, la ministra de Exteriores ha reivindicado que "es un momento de unir, especialmente en cuestiones de Estado, y esta es ciertamente una de ellas" y ha defendido, una vez más, la apuesta del Gobierno por una "diplomacia discreta y efectiva" para resolver la crisis con Marruecos.

"Para que sea efectiva lo mejor es que tanto usted como yo defendamos esa soberanía y usted y su grupo se coloquen detrás del Gobierno, que es quien la está defendiendo aquí, en Europa y en el mundo", ha acotado la titular de Exteriores.

VOX pide hechos

"No queremos más palabras, queremos hechos", le ha replicado la diputada de Vox. "Lo que ha hecho Marruecos es un amago de entrenamiento para conseguir finalmente anexionarse Ceuta y Melilla", ha denunciado, en referencia a la entrada masiva de unos 10.000 migrantes el pasado 17 de mayo a Ceuta con el beneplácito de las autoridades marroquíes.

"En ese adiestramiento, ha visto a un Gobierno que no toma medidas contundentes en defensa de su soberanía, lo que es el mejor ejemplo de la inconsistencia y la debilidad de su política exterior", ha resaltado López.

En opinión de la diputada de Vox, el Gobierno español "está siendo noqueado en el ring, está siendo arrinconado recibiendo los continuos golpes bajos de Marruecos", por lo que ha pedido que cambien su política y establezca "límites" en su política de vecindad con el reino y no tolere "ni un solo atentado más" a la soberanía española. González Laya ha echado en cara a López que su intervención es "todo menos patriótica" y ha insistido en que "en estos momentos aparentar desunión es lo que menos nos conviene".

Ceuta y Melilla, fuera del juego partidista

Así, le ha afeado no haber pensado en los ciudadanos de Ceuta y Melilla, quienes, según ella, "tienen claro que no está en riesgo la soberanía española" y también que "esta cuestión no tiene que entrar dentro del juego partidista en nuestro país".

"No hay ninguna duda de que estas dos ciudades son España y son la frontera exterior de la UE y, como no hay ninguna duda, vamos a dejar de sembrar el miedo y la desunión", ha rematado.